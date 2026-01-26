Crystal Lake、主催イベント＜TRUE NORTH FESTIVAL＞を5年ぶり開催決定
Crystal Lake主催音楽フェスティバル＜TRUE NORTH FESTIVAL 2026＞が5年ぶりに開催されることが決定した。開催日程は11月22日(日)、会場は東京・豊洲PITだ。
“TRUE NORTH＝進むべき指針”をテーマに、ジャンルや国境を越えたアーティストが交錯する一日限りの特別な空間が＜TRUE NORTH FESTIVAL＞だ。当日は2ステージ制(Alpha Stage / Omega Stage)で、国内外のラウドシーンを牽引するアーティストが豊洲PITに集結する。
出演アーティストやチケット情報などの詳細は後日改めて発表されるとのこと。
■Crystal Lake主催＜TRUE NORTH FESTIVAL 2026＞
11月22日(日) 東京・豊洲PIT
open12:00 / start13:00
2ステージ制：Alpha Stage / Omega Stage
※出演アーティストやチケット情報は後日発表
■7th Album『The Weight of Sound』
2026年1月23日(金)発売
配信リンク：https://crystal-lake-band.lnk.to/TheWeightOfSound-AlbumEU
▼収録曲
01.エヴァーブラック feat. デイヴィッド・サイモニッチ
02.ブラッドゴッド feat. テイラー・バーバー
03.ネヴァースリープ feat. マイク・テリー
04.キング・ダウン
05.ジ・アンダートウ feat. カール・シューバック
06.ザ・ウェイト・オブ・サウンド
07.クロッシング・ネイルズ
08.ディストピア feat. ジェシー・リーチ
09.シナー
10.ドント・ブリーズ
11.コーマ・ウェイヴ
▼日本盤CDのみボーナストラック
＜Summer Breeze Open Air 2025＞
12.メフィスト (ライヴ)
13.ディスオベイ (ライヴ)
■＜CRYSTAL LAKE & MISS MAY I EUROPEAN CO-HEADLINE TOUR 2026＞
with Special Guests：GREAT AMERICAN GHOST / DIESECT
02/24 The Netherlands Utrecht@Tivoli Pandora
02/25 Belgium Antwerp@Zappa
02/27 Germany Karlsruhe@Substage
02/28 Germany Cologne@Essigfabrik
03/01 Germany Hamburg@Logo
03/02 Germany Berlin@SO36
03/03 Czech Republic Prague@Rock Cafe
03/05 Austria Vienna@Szene
03/06 Germany Munich@Backstage
03/07 Switzerland Geneva@PTR/L’Usine
03/09 Spain Barcelona@Razzmatazz 2
03/10 Spain Madrid@Copérnico
03/11 Portugal Lisbon@LAV Lisboa ao Vivo
03/12 Spain Vitoria@Jimmy Jazz
03/14 France Paris@Nouveau Casino
03/15 France Lille@The Black Lab
03/16 UK Southampton@The Brook
03/17 UK Cardiff@Tramshed
03/19 UK London@O2 Academy Islington
03/20 UK Manchester@Club Academy
03/21 UK Glasgow@The Garage
03/22 UK Birmingham@O2 Academy2
■＜SAND & Crystal Lake pre “FURIOUS WORLD FEST 2026”＞
4月4日(土) 大阪・難波 Yogibo Meta Valley / Holy Mountain
open12:00 / start13:00
▼出演者
【International】
SUBZERO(USA)
NASTY(GERMANY)
VOLUMES(USA)
WHISPERS(THAILAND)
FLESH JUICER(TAIWAN)
【Domestic】
CRYSTAL LAKE
SAND
NOISEMAKER
FACECARZ
KRUELTY
GATES OF HOPELESS
PROMPTS
VIEW FROM THE SOYUZ
LAST DAY DREAM
REVERSE BOYZ
TERMINATION
RECLUSE
GRAUPEL
▼チケット
一般：ADV 9,000円 / DOOR 10,000円
VIP：ADV 13,000円 / DOOR -
学生：ADV 5,500円 / DOOR 6,500円
高校生：ADV 3,500円 / DOOR 4,500円
15歳以下：FREE
受付URL：https://eplus.jp/fwf/
主催・キュレーション：MAKOTO(SAND) / YD(Crystal Lake)
■＜Of Mice & Men 2026 Australian Tour＞
with Special Guests：Crystal Lake
05/05 Perth@Magnet House
05/07 Adelaide@Lion Arts Factory
05/08 Melbourne@170 Russell
05/09 Sydney@Manning Bar
05/10 Brisbane@The Triffid
