九州産牡蠣の旨味を堪能！ハウステンボス／悟空「牡蠣ちゃんぽん 牡蠣焼売付き」

圧倒的なヨーロッパの風景の中で季節のイベントや、最新のアトラクション、ミッフィーのカフェやショップなどが楽しめるテーマパーク、ハウステンボス。
パーク内のタワーシティにある中華レストラン「悟空」にて、冬限定メニュー「牡蠣ちゃんぽん 牡蠣焼売付き」が提供されています。
ハウステンボス／悟空「牡蠣ちゃんぽん 牡蠣焼売付き」
価格：2,200円(税込)
提供期間：2026年01月10日 〜 2026年02月26日
提供場所：ハウステンボス タワーシティ 1F「悟空」
「牡蠣ちゃんぽん 牡蠣焼売付き」が提供される中華レストラン「悟空」。
ハウステンボスのタワーシティ 1Fにあります。
長崎名物の代表格・ちゃんぽんと皿うどんをはじめ、担担麺や焼きそばなど、こだわりの麺料理を味わえるレストランです。
お子さまセットもあるので、家族揃って長崎名物と中華料理を楽しめます。
そんな「悟空」で提供されている、冬限定のおすすめメニュー「牡蠣ちゃんぽん 牡蠣焼売付き」
九州産牡蠣の旨味を存分に引き出したちゃんぽんと、肉汁あふれる牡蠣シュウマイとのセットです。
贅沢な味わいを楽しめます。
白濁したスープのちゃんぽんには、牡蠣やエビ、キャベツ、もやし、きくらげ、かまぼこなど具材がたっぷり入っています。
トッピングされたゆずの皮が、彩りと風味のアクセントになっています。
ぷりぷりの大粒の牡蠣が食欲をそそります。
スープがよく絡む、ちゃんぽんならではの太めの麺が使用されています。
セットの「牡蠣焼売」は蒸籠でアツアツのまま提供されます。
牡蠣の身が殻に乗せられたこだわりの一品です。
九州産牡蠣の旨味を存分に引き出した、冬だけの特別なちゃんぽんセット。
ヨーロッパの美しい街並みが広がるハウステンボスで、あたたかい長崎名物を味わう贅沢なひとときにおすすめです。
ハウステンボス／悟空「牡蠣ちゃんぽん 牡蠣焼売付き」の紹介でした。
