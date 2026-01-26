九州産牡蠣の旨味を堪能！ハウステンボス／悟空「牡蠣ちゃんぽん 牡蠣焼売付き」

圧倒的なヨーロッパの風景の中で季節のイベントや、最新のアトラクション、ミッフィーのカフェやショップなどが楽しめるテーマパーク、ハウステンボス。

パーク内のタワーシティにある中華レストラン「悟空」にて、冬限定メニュー「牡蠣ちゃんぽん 牡蠣焼売付き」が提供されています。

ハウステンボス／悟空「牡蠣ちゃんぽん 牡蠣焼売付き」

価格：2,200円(税込)

提供期間：2026年01月10日 〜 2026年02月26日

提供場所：ハウステンボス タワーシティ 1F「悟空」

「牡蠣ちゃんぽん 牡蠣焼売付き」が提供される中華レストラン「悟空」。

ハウステンボスのタワーシティ 1Fにあります。

長崎名物の代表格・ちゃんぽんと皿うどんをはじめ、担担麺や焼きそばなど、こだわりの麺料理を味わえるレストランです。

お子さまセットもあるので、家族揃って長崎名物と中華料理を楽しめます。

そんな「悟空」で提供されている、冬限定のおすすめメニュー「牡蠣ちゃんぽん 牡蠣焼売付き」

九州産牡蠣の旨味を存分に引き出したちゃんぽんと、肉汁あふれる牡蠣シュウマイとのセットです。

贅沢な味わいを楽しめます。

白濁したスープのちゃんぽんには、牡蠣やエビ、キャベツ、もやし、きくらげ、かまぼこなど具材がたっぷり入っています。

トッピングされたゆずの皮が、彩りと風味のアクセントになっています。

ぷりぷりの大粒の牡蠣が食欲をそそります。

スープがよく絡む、ちゃんぽんならではの太めの麺が使用されています。

セットの「牡蠣焼売」は蒸籠でアツアツのまま提供されます。

牡蠣の身が殻に乗せられたこだわりの一品です。

九州産牡蠣の旨味を存分に引き出した、冬だけの特別なちゃんぽんセット。

ヨーロッパの美しい街並みが広がるハウステンボスで、あたたかい長崎名物を味わう贅沢なひとときにおすすめです。

ハウステンボス／悟空「牡蠣ちゃんぽん 牡蠣焼売付き」の紹介でした。

