山中柔太朗＆高松アロハ、告白対決に“決着” 共演者デレデレ「キュンって来ちゃいますね」
M!LKの山中柔太朗、超特急の高松アロハ（※高＝はしごだか）が26日、映画『純愛上等！』（2月13日全国公開）の完成披露上映会に出席。告白対決に決着をつけた。
イベントでは、企画「不器用ヤンキーの純愛バレンタイン〜上等な愛の言葉対決〜」を実施。「もしバレンタインに大切な人への想いを伝えるなら？」というシチュエーションで、純度100パーセントの愛の告白を山中と高松が披露した。
山中は、チョコレートをもらうというシチュエーションで挑戦。「え、チョコありがとう！でも、友チョコでしょ？絵、本命？好き！」と王道の回答で沸かせた。
一方、高松はチョコレートをあげる側に。「きょうってバレンタインデーだよね。チョコあげる！」と笑顔を見せ、「え、カカオ何パーセントかって？チッチッチッ！愛情100パーセント！」とポーズ付きで実演し、会場を盛り上げた。
すると、劇中で同じ高校に通う宮脇優が「グループでは、まっすぐ担当だと思いますが、アロハくんらしいチョケを足して、めちゃくちゃキュンポイントでした」と分析。嵐は「ふざけているようでガチっぽいところがキュンって来ちゃいますね」、小平は「かわいかったですね。なりたいなと思いながら見ていました」と刺さっていた。
なお、観客の判定では山中が勝利した。
本作は、白岩高校のトップを張る佐藤美鶴（山中）と紅桜高校のトップを張る亀井円（高松）の不器用だけどまっすぐな想いが交錯する様子を描いた、笑いあり、ときめきあり、アクションありの新感覚ラブストーリー。主題歌は主演の2人が名曲「LOVE 2000」を映画限定ユニット「鶴 and 亀」としてカバーし話題となっている。
イベントには、山中、高松のほか、白鳥晴都（亀井樹役）、嵐翔真（露木要役）、浅野竣哉（本田健斗役）、小平大智（一本松一男役）、高橋璃央（山本敬太役）、宮脇優（根岸光雄役）、堀夏喜(FANTASTICS／貴明役）、八重樫風雅監督が登壇。大川泰雅（土屋猿時役）がMCを務めた。
