¡ÖÉÙ»Î»³¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤è¤¯¸«¤¨¤ë¡×Å´Æ»¤Ï¤É¤³¤À!? ¡È¶á¤¤¤Î¤Ë¡É¤¢¤Þ¤ê¸«¤¨¤Ê¤¤Ï©Àþ¤â Ãæ±ûÀþ¤«¤é¤Ç¤â¸«¤¨¤ë¡©
ÉÙ»Î»³¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¡×
¡¡ÆüËÜ¤Î»³¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÖÉÙ»Î»³¡×¡£Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÈÉÙ»Î»³¤ò°ì½ï¤Ë¼Ì¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¹½¿Þ¤È¤·¤Æ¡¢´Ñ¸÷¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉÙ»Î¸«¤ÎÎ¹¡Û¤³¤ì¤¬³ÆÏ©Àþ¤«¤é¸«¤¨¤ëÉÙ»Î»³¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¤³¤ÎÉÙ»Î»³¤Î¼þ°Ï¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÅ´Æ»¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÖÁë¤«¤éÉÙ»Î»³¤ò¤É¤ì¤À¤±³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾è¼Ö¤·¤Æ³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÄ¯Ë¾¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡ÖÀ²¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡×¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤Î»þ¤ÎÅ·¸õ¤äµ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤¨Êý¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢ÉÙ»Î»³¤ÎËÌÂ¦¤òÁö¤ëJRÃæ±ûËÜÀþ¤Ï¡¢±èÀþ¤«¤é¤ÏÉÙ»Î»³¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Î»°Âë±Ø¤«¤é¹ñÊ¬»û±Ø¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¹â²Í¶è´Ö¤Ç¡¢²¼¤êÎó¼Ö¤«¤é¿Ê¹ÔÊý¸þº¸Â¦¤Ë±ó·Ê¤È¤·¤Æ¸«¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç·î¡Á²Ï¸ý¸Ð¤ò·ë¤ÖÉÙ»Î»³Ï¼ÅÅµ¤Å´Æ»¤ÎÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¤Ï¡¢ÅÔÎ±Ê¸²ÊÂç³ØÁ°±Ø¤ò²á¤®¤¿ÊÕ¤ê¤«¤é¡¢½ªÅÀ¤Î²Ï¸ý¸Ð±Ø¤Þ¤ÇÃÇÂ³Åª¤ËÉÙ»Î»³¤òË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë»°¤ÄÆ½¡Á²¼µÈÅÄ´Ö¤Ç¤Ï¡¢²¼¤ê¿Ê¹ÔÊý¸þº¸Â¦¤Ë¤«¤Ê¤êÍºÂç¤ÊÉÙ»Î»³¤ÎÁ´ËÆ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉÙ»Î»³±Ø¤Ç¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤Î±ØÌ¾É¸¤ÎÇØ¸å¤ËÉÙ»Î»³¤¬¤½¤Ó¤¨¤ë¸÷·Ê¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ÃÉÜ¡ÁÉÙ»Î´Ö¤òÁö¤ëJR¿È±äÀþ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÉÙ»Î»³¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÀÅ²¬Â¦¤ÎÉÙ»Î¡ÁÀ¾ÉÙ»ÎµÜ´Ö¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¸½¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÙ»ÎÈ¯´ð½à¤Ç¿Ê¹ÔÊý¸þ±¦Â¦¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀþÏ©¤¬¥«¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¤Ç°ìÉô¶è´Ö¤Ç¤Ïº¸Â¦¤«¤é¤âË¾¤á¤Þ¤¹¡£
Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤«¤éÉÙ»Î»³¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡ª
¡¡JRÅì³¤Æ»ËÜÀþ¤ÇÉÙ»Î»³¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¶è´Ö¤Ï¡¢¸¶¡ÁÉÙ»Î´Ö¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀÄ½Õ18¤¤Ã¤×¡×¤Ê¤É¤ÇÅìµþ¤«¤éÌ¾¸Å²°ÊýÌÌ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢¿Ê¹ÔÊý¸þ±¦Â¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¿²ÂæÆÃµÞ¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥ºÀ¥¸Í¡¦½Ð±À¡×¤ÇÅìµþÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢²Æ¤Ç¤¢¤ì¤Ï¿Ê¹ÔÊý¸þº¸Â¦¤Ç¡¢Ä«£µ»þº¢¤«¤éÉÙ»Î»³¤òË¾¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËµÈ¸¶±Ø¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à¤«¤éÍºÂç¤ÊÉÙ»Î»³¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÈ¸¶±Ø¤«¤éÊ¬´ô¤¹¤ë³ÙÆîÅÅ¼Ö³ÙÆîÅ´Æ»Àþ¤Ï¡¢¡ÖÁ´±Ø¤«¤éÉÙ»Î»³¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡×¤Î¤¬¥¦¥ê¤ÎÅ´Æ»¤Ç¡¢³Æ±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤éÉÙ»Î»³¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥å¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÉ½¼¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÖÁë¤«¤é¤âÉÙ»Î»³¤Ï¤«¤Ê¤ê¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ÙÆîÅÅ¼Ö¤Ï¹©¾ìÃÏÂÓ¤òË¥¤Ã¤ÆÁö¤ë¶è´Ö¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤À¼ÖÁë¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡JRÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ç¤Ï¡¢»°Åç¡Á¿·ÉÙ»Î´Ö¤¬ÉÙ»Î»³´Ñ¾Þ¤Î¶è´Ö¤Ç¤¹¡£¿·Âçºå¹Ô¤¤Ê¤é¿Ê¹ÔÊý¸þ±¦Â¦¤Ç¡¢Åìµþ¹Ô¤¤Ê¤é¿Ê¹ÔÊý¸þº¸Â¦¤Ç¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¿·´´Àþ¤Î¿©Æ²¼Ö¤ÏÂ¦Ï²¼¼°¤Ç¡¢¿©Æ²ÉôÊ¬¤¬ÄÌÏ©¤ÈÊ¬Î¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡ÖÉÙ»Î»³¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÄÌÏ©Â¦¤ÎÊÉ¤ËÁë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤¯¤é¤¤¡¢ÉÙ»Î»³¤ÏÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤«¤é¤¼¤Ò¤È¤âÄ¯¤á¤¿¤¤É÷·Ê¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¹ñÉÜÄÅ¡Á¾ÂÄÅ´Ö¤ÎJR¸æÅÂ¾ìÀþ¤â¡¢ÉÙ»Î»³¤òË¾¤à¤Î¤ËÅ¬¤·¤¿Ï©Àþ¤Ç¤¹¡£¾ÂÄÅÈ¯¤Î¾å¤êÎó¼Ö¤À¤È¿Ê¹ÔÊý¸þº¸Â¦¤ËÉÙ»Î»³¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£ÉÙ»Î²¬¡Á¸æÅÂ¾ì´Ö¤ÇÆÃ¤ËÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ëÉÙ»Î»³¤¬ËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾®ÅÄµÞ¿·½ÉÈ¯Ãå¤ÎÆÃµÞ¡Ö¤Õ¤¸¤µ¤ó¡×¤¬Áö¤ë¸æÅÂ¾ì°ÊÅì¤Ç¤ÏÉÙ»Î»³¤¬¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Îó¼ÖÌ¾¤«¤é¤¹¤ë¤È»ÄÇ°¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¿·½ÉÈ¯¤Î¾®ÅÄµÞÆÃµÞ¥í¥Þ¥ó¥¹¥«¡¼¤ÎÅ¸Ë¾ÀÊ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¿Ê¹ÔÊý¸þ¤Î¿¿ÀµÌÌ¤ËÉÙ»Î»³¤¬¸«¤¨¡¢Å¸Ë¾ÀÊ¤Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ×¾ì´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
