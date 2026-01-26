千賀健永「これめっちゃ効く」むくみ対策にスキンケア！愛用美容液を紹介

千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【即効むくみ対策】千賀健永の“顔パン”脱出ルーティン！ドリンク・スキンケア・マインドセットまで全て公開！』の動画を投稿。むくみ対策に使用するアイテムなどを紹介してくれました！中にはスキンケアからできる対策も。

■美容液

動画内に登場したのはこちら！

アスタリフト/スパークル タイト セラム 税込4,400円（公式サイトより）

泡状の液体が肌の上でパチパチと弾け、引き締めてくれる美容液！

千賀さんはこちらを「これめっちゃ効く」とコメントしながら紹介。

その使用感について「肌が引き締まる感覚がね、すごくあるんですよ」「両手で肌に、こうやって押し込む」と肌の変化を感じるような使い心地だと語っていました。

そんな使用感から「これね、すごくむくみに効くと思う」「俺すごく好き」とむくみ対策として視聴者にもお勧めしていました！

