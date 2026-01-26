家族みんなで外食と買い物に行くため、ワンコにお留守番を頼んだら…？ワンコの行動と帰宅時の様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で4万回再生を突破。「愛おしい」「ご家族が大好きなんですね」といった声が寄せられています。

【動画：外食へ行くため、犬に『お留守番』を頼んだ結果→玄関で…愛おしい拒否と『帰宅時の熱烈歓迎』】

家族みんなで出かけようとしたら…

YouTubeチャンネル「ワンジローと一緒!」に投稿されたのは、ご家族が外出した日の保護犬「ワンジロー」くんの様子です。せっかくの休日なのでみんなでお昼を食べに行こうという話になり、パパさんはワンジローくんに「お留守番しててね」とお願いしたそう。

「すぐ戻って来るからね」と伝えて、玄関に向かおうとするパパさん。するとワンジローくんは「僕だけ置いて行こうとしてる」と察して、「僕も行くー！」とばかりにパパさんよりも先に玄関に向かったそう。

ワンコのお留守番拒否が可愛い

パパさんが玄関に行ってみると、ワンジローくんは一緒に行く気満々でドアの前に立っていたとか。「ダメだよ。おいで」と声をかけても、その場から動こうとしないワンジローくん。

そして最終的にはドアの前に座り込んで、「僕も連れて行ってくれないとヤダ」と主張！頑なにお留守番を拒否する姿が、たまらなく可愛いです。

しかしスーパーでお買い物もする予定なので、残念ながらワンジローくんは連れて行ってあげられません。パパさんはワンジローくんを抱っこして2階のリビングに運び、後ろ髪を引かれながらお家を出たそう。

帰宅したら熱烈歓迎！

しばらくしてご家族が帰宅しました。ワンジローくんは置いて行かれたことに怒ったり拗ねたりしているかと思いきや、「おかえり～！待ってたよ！」としっぽを振りながら玄関までお出迎えに来てくれたそう。素直に喜びを表現する姿が、とても愛おしいです。

そしてその後もパパさんやママさんに抱きついたり、お家の中を走り回ったりして熱烈歓迎！とにかくご家族のことが大好きなワンジローくんの姿は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「めちゃくちゃ可愛い」「座り込み決行ｗ」「なんて健気でいじらしいのでしょう」「お利口にお留守番できたみたいでえらい！」「お出迎えしてくれるのも嬉しい」といったコメントが寄せられています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ワンジローと一緒!」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。