キャンメイクから「トゥインクルジュエリープランパー」が2026年1月下旬より先行発売となる。

■繊細パールで唇に水つやと立体感

まるでジュエリーのようにきらめく繊細パールを贅沢に配合したリッププランパー。ちゅるんとした透け感のある発色が、上品なつや感と立体感を演出し、どんなリップにもなじむ設計。

重ね使いによるニュアンスチェンジも可能となり、メイクの幅を広げてくれる存在。トリートメント効果により、うるおいをまとったみずみずしい唇へ導く処方。スーッとした清涼感のある使い心地で、メイク時間を心地よく彩る一本。

■商品情報

株式会社 井田ラボラトリーズ

キャンメイク トゥインクルジュエリープランパー各880円（税込）

01 トゥインクルピンク甘さを感じる王道ピンク配合パール：ピンク・パープル・レッド偏光

02 トゥインクルブルー儚げな透明感を演出するブルー配合パール：ブルー・ブルー偏光・レッド偏光

03 トゥインクルパープル幻想的にきらめくパープル配合パール：パープル・ブルー偏光・レッド偏光・ピンク偏光