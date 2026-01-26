DIDION、初のハイライターパレット「GLOW TONE DUO」が発売
DIDIONから、初となるハイライターパレットと専用ブラシが2026年1月20日（火）に発売となった。
■2色入りハイライターパレット
日々のメイクやなりたい印象に寄り添う、全3種のハイライターデュオパレットの登場。カラーニュアンスと質感のコントラストにより、「透明感」「血色感」「ツヤ感」を自在にコントロールする設計。乱反射しやすいパウダー特性に着目した「Prism Treatment System」を採用し、パウダーでありながらオイルのようになめらかなツヤを演出。
単色使いはもちろん、2色をブレンドすることで、表情に繊細な立体感をもたらす仕上がり。
■商品情報
MNインターファッション株式会社
DIDION GLOW TONE DUO2,420円（税込）
01 Nude Rayほのかな血色感とやわらかなツヤを同時に叶える、温もりを感じるピンク系2色。
02 Silk Glow肌に溶け込むようになじむ、黄みトーンで構成されたベージュ系2色。
03 Celestial Stoneミルキーホワイトとアイシーブルーを組み合わせた、透明感を引き出すクールな2色。
商品名：DIDION ORIGINAL HIGHLIGHT BRUSH価格：1,980円（税込）