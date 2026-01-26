DIDIONから、初となるハイライターパレットと専用ブラシが2026年1月20日（火）に発売となった。

■2色入りハイライターパレット

日々のメイクやなりたい印象に寄り添う、全3種のハイライターデュオパレットの登場。カラーニュアンスと質感のコントラストにより、「透明感」「血色感」「ツヤ感」を自在にコントロールする設計。乱反射しやすいパウダー特性に着目した「Prism Treatment System」を採用し、パウダーでありながらオイルのようになめらかなツヤを演出。

単色使いはもちろん、2色をブレンドすることで、表情に繊細な立体感をもたらす仕上がり。

■商品情報

MNインターファッション株式会社

DIDION GLOW TONE DUO2,420円（税込）

01 Nude Rayほのかな血色感とやわらかなツヤを同時に叶える、温もりを感じるピンク系2色。

02 Silk Glow肌に溶け込むようになじむ、黄みトーンで構成されたベージュ系2色。

03 Celestial Stoneミルキーホワイトとアイシーブルーを組み合わせた、透明感を引き出すクールな2色。

商品名：DIDION ORIGINAL HIGHLIGHT BRUSH価格：1,980円（税込）