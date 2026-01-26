Morrissey（モリッシー）が、通算14枚目となる新作アルバム『Make-Up Is A Lie / メイクアップ・イズ・ア・ライ』の国内盤CDを3月18日にリリースする。

本アルバムはSire／Warner Recordsからリリースされ、Morrisseyの初期のソロプロジェクトやThe Smithsの作品がリリースされたレーベルに復帰する形となる。さらにプロデューサーのJoe Chiccarelli（The Strokes、The White Strips、Weezer、My Morning Jacket）と再びタッグを組み、南フランス サン＝レミ＝ド＝プロヴァンスのスタジオ・ラ・ファブリクでアルバムを制作。ポエティックかつ挑発的な歌詞の全12曲が収録される予定だ。

レコーディングには、Jesse Tobias、Camila Grey、Carmen Vandenberg、Juan Galeano、Alain Whyte、Gustavo ManzurとBrendan Buckleyといったおなじみの面々が参加。収録曲には、Morrisseyがこれまで言及してきた楽曲タイトルや未発表曲に加え、ロキシー・ミュージックが1973年にリリースした「Amazona」のカバーも収録されている。

なお、本アルバムのタイトル楽曲「Make-Up Is A Lie / メイクアップ・イズ・ア・ライ」が1月9日より先行配信中。アルバムは3月6日より配信スタートする。

（文＝リアルサウンド編集部）