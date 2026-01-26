「文化財防火デー」の25日、国の重要文化財などがある長崎市のグラバー園で消防訓練が行われました。

（警備員）

「リンガー住宅にて火災発生、これより初期消火を行います」

消防訓練は、グラバー園内にある国の重要文化財「旧リンガー住宅」のコンセントから出火し、1人がケガをした想定です。

施設のスタッフや、長崎市中央消防署の職員など30人あまりが参加しました。

（職員）

「こちらに避難お願いいたします」

参加者は消火の流れや、来園者への呼びかけ、救助者の対応などを確認しました。

（長崎中央消防署 黒澤 明 消防司令）

「重要な財産だから保全をしっかりと行い、日頃から火災を出さないように火気管理の徹底に努めてほしい」

（グラバー園 ウォーカー ジェームス正良 副園長）

「防火意識をスタッフ同士で共有しながら意識を高め合いたい」

アメリカの有力紙「ニューヨーク・タイムズ」が選ぶ「2026年に行くべき52か所」で、県内の観光スポットとして紹介されているグラバー園。

消防と合同で園内の防火訓練を行ったのは5年ぶりだということです。