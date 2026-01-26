2026年1月27日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月27日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
気乗りしない集まりはパスして。トラブルの暗示が……。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
ちょっとした心のゆるみがトラブルのもと。油断は禁物。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
バランス感覚が大切な日。公平な立場をキープすること。
9位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
倹約に幸運あり。家の中でのんびり過ごすのがおすすめ。
8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
気が抜けがち。外出前は戸締まりをしっかり確認すること。
7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
新しい世界が開けそう。友達の手引きにしたがってみると◎。
6位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
同性との関係が良好。穏やかに接すれば親友にもなれるはず。
5位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
生真面目な気分でも、遊びの誘いには参加して。収穫があるはず。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
中心人物になれそうな日。ただし傲慢（ごうまん）な態度は抑えよう。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
コミュニケーションに幸運あり。いろんな人と話してみて。
2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
自然に浸ると心が伸びやかに。並木道を歩く程度でも◎。
1位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
自分のためにお金を使おう。出費は痛くても役立つはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)