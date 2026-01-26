「いれたの？」町田啓太、タトゥーだらけの姿に驚きの声！ 「ビジュが衝撃」「筋肉タトゥーの破壊力。。」
俳優の町田啓太さんは1月26日、自身のInstagramを更新。Netflixシリーズ『九条の大罪』のオフショットを公開し、タトゥーだらけのビジュアルがファンの注目を集めています。
【写真】町田啓太、驚きのタトゥー姿
この投稿にはファンから「ドキッとした！いれたの？って」「筋肉タトゥーの破壊力。。」「ヒリヒリする予告といかついビジュが衝撃」「キレーな半グレ役楽しみです」などの声が寄せられました。さらに、「うひーー イカつい 杉木先生との落差が…」「町田くんの振り幅に驚き」と同じくNetflixで配信されている映画『10DANCE』に言及するコメントも上がっています。
(文:勝野 里砂)
【写真】町田啓太、驚きのタトゥー姿
「町田くんの振り幅に驚き」町田さんは「Netflix シリーズ『九条の大罪』 壬生くん」とつづり、3枚の写真を掲載しました。1枚目には、腕を組んだ町田さんの姿が写っていますが、腕と首にはびっしりとタトゥーが施されており、ただならぬ雰囲気が漂っています。
『九条の大罪』とは？町田さんが出演する同作は、漫画家・真鍋昌平さんの人気作『九条の大罪』を原作にしたクライムサスペンスで、あらゆる依頼人を擁護する“悪徳弁護士”の九条間人を中心に、法とモラルの境界を問い掛ける作品だそうです。主演は俳優の柳楽優弥さんが務め、そのほかにSixTONESの松村北斗さんや俳優のムロツヨシさんなど豪華キャストがそろっています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:勝野 里砂)