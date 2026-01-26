キューサイは、コラーゲン（保湿成分 ）スキンケアブランド「コラリッチ」から、「コラリッチ シルキークレイフォーム」を2月24日に発売する。同商品は、リッチなうるおいを与えるコラーゲンと汚れ吸着力に優れたクレイを掛け合わせ、濃密泡でやさしく汚れをオフしながら、くすみ（乾燥によるくすみのこと）など大人世代の肌悩みもケアする美容液洗顔。しっとりなめらかな濃密泡に包まれる心地よさとともに、うるおいある透明感を叶えるスキンケア体験を届ける。

同社が展開するスキンケアブランド「コラリッチ」は、2009年の発売以降、長年のコラーゲン研究による知見を活かしながら、消費者の肌悩みに寄り添い、主力のオールインワンジェルはシリーズ累計販売実績3000万個（コラリッチジェルシリーズ 2023年11月末時点販売数 同社調べ）と好評を得ている。

40代以降の女性の肌は、肌のうるおい保持力の低下やターンオーバーの乱れから、毛穴汚れや古い角質が蓄積しやすくなることで、くすみやごわつきなど大人世代特有の肌悩みを実感する人が増えている。そこで、「コラリッチ」は、毎日の洗顔を“スキンケアの土台を整える重要なファーストステップ”と位置づけ、ブランドの核であるコラーゲン研究を活かした新しい洗顔料「コラリッチ シルキークレイフォーム」を開発した。厳選したコラーゲン（保湿成分、皮膚コンディショニング成分、洗浄成分）による洗浄とうるおい効果に加え、クレイ（ントナイト（増粘剤）、モロッコ溶岩クレイ（研磨剤）、溶岩末（基剤）、イライト（吸着剤）、カオリン（基剤）、モンモリロナイト（スクラブ剤））による汚れ吸着力を組み合わせることで、不要な汚れはしっかり落としながらも肌のうるおいを抱え込み、みずみずしい透明感のある肌に導く。



「コラリッチ シルキークレイフォーム」

商品特長は、洗顔中のうるおいと肌触りの良さを追求し、まるでシルクのようになめらかで、きめ細かな濃密泡を実現。肌の汚れを落とす「モイストウォッシュコラーゲン（ココイル加水分解コラーゲン（洗浄成分））」や、肌の角質層のすみずみまでうるおいを与える「モイストコラーゲン（加水分解コラーゲン（保湿成分））」など6種のコラーゲンを配合した濃密泡で、洗顔中もリッチなうるおいを体感できる。

吸着力に優れたクレイや古い角質を取り除くクレイなど、役割の異なる4種のクレイを厳選配合。不要な汚れを吸着して洗い流すことで、すこやかで明るい印象の肌に導く。

肌にうるおいを与えるモイスチャーヴェール処方（ポリクオタニウム−6、ポリクオタニウム−7、ポリクオタニウム−39（すべて保湿成分））と、油分の膜でうるおいを抱え込むエモリエントヴェール処方（フィトステロールズ、トリポリヒドロキシステアリン酸ジペンタエリスリチル（すべてエモリエント成分））を採用。水分と油分のバランスを整え、洗いあがりのしっとり感を叶える。さらに、洗顔中もリッチなうるおいで肌をやわらかくほぐすことで、コラリッチジェルなど次に使うスキンケアアイテムの浸透（角質層まで）を高める。

［小売価格］3300円（税込）

［発売日］2月24日（火）

キューサイ＝https://www.kyusai.co.jp