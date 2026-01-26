公益通報した県職員に当時副知事だった木村知事が声をかけた問題で、木村知事が釈明しました。



この問題は、2023年、県の旅行支援事業に関して公益通報を行った県職員が、通報の後に、当時副知事だった木村知事から「僕はあなたに助けられたと思っているけん。あなたのおかげで、あっちの悪だくみが止まった」などと声をかけられたものです。



通報者はその後、部下へのパワハラを理由に減給処分を受けましたが、誰が公益通報したか知られていて、処分は報復であると訴えています。一方、県はこれまで「公益通報者は特定できない」としていて、木村知事は26日の会見で公益通報者を知っていたことを否定しました。



■木村敬知事

「そのときに旅行支援事業について言ったわけではなくて、知事選の直前の中で私に向けられていた誹謗中傷というか、いろいろな意見、それを称して私は悪だくみというふうに言ったというふうに認識していたというのが正しいと思います」



木村知事は「悪だくみ」というのは自分に対する誹謗中傷のことで、発言は「仕事を頑張ってきた職員をねぎらう意味だった」と釈明。また懲戒処分はパワハラ行為が理由だと説明しました。