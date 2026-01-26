タレントの藤本美貴（40）が、6歳の誕生日を迎えた次女の最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】“ミニミキティー”の最新姿＆家族5人のショット

2009年7月にお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）と結婚し、13歳の長男、10歳の長女、6歳の次女という3人の子どもを育てている藤本。

夫婦それぞれのInstagramでは、子どもの職業体験施設「キッザニア」を訪れた娘たちが“モデルデビュー”し、ランウェーを歩いたことや、ハロウィンに家族全員でコスプレを楽しんだことなど、家族の日常を発信している。

2025年12月21日に、庄司が次女と麻布台ヒルズデートを満喫する様子を投稿すると、「ミニミキティーですね！」「小さいミキティーに見えて仕方ないです」というコメントが寄せられ、藤本に似ているという次女の姿が話題になった。

■6歳迎えた次女の誕生日ショット披露

2026年1月26日は、藤本がInstagramを更新し、誕生日をお祝いしてもらい、はしゃいでいる次女の最新ショットを披露。「待ちに待った6歳のお誕生日。おまめちゃん（次女）もテンション上がってなんだか朝から照れくさそうでした。6歳かぁ〜、あっという間に大きくなるなぁ〜。うれしいけど寂しい。これからも失敗を恐れずにマイペースにたくさんのことにチャレンジして欲しいな。愛してるよ。生まれてきてくれてありがとう」と、母親としての思いをつづった。

この投稿にファンからは、「Happy Birthday ステキなお姫様」「プリンセス 可愛い」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）