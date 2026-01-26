「スカパー！ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第２戦 三国プリンスカップ」（２６日、三国）

１号艇の中山翔太（２２）＝三重・１３０期・Ａ１＝がインからＳで立ち遅れながらも１周１Ｍを先に回って勝利。今年２回目、通算では３回目のＶを飾った。２着は１周２Ｍを全速で回った塚越海斗（群馬）が安河内鈴之介（福岡）をかわして浮上。１周２Ｍ最内を小回りした水谷理人（香川）が３着に入った。

予選トップで準優も勝利した中山が、最終バトルも王道の逃げで今年２回目のＶを飾った。

インからコンマ２１の一番遅いＳでへこんだスリット隊形。１Ｍは２コースの前田翔（愛知）が艇を寄せ、締めにくる大ピンチ。だが仕上がりの良さに自信を持つ中山は、慌てることなく前田を抑えて先マイに成功。あとは立ち上がりの速さで後続を一気に置き去りにした。「回り足がいいので大丈夫だと思った」と涼しい表情でレースを振り返った。

昨年１２月に芦屋ルーキーシリーズで初Ｖを飾ると、その後、地元の津で正月レースを制し、今回の三国ルーキーシリーズと順調にＶを重ねている。「６回は優勝したい」と目標はＳＧ・クラシック出場だ。次走はとこなめで行われるＧ１・東海地区選手権に初出場。「師匠の松井（洪弥＝三重）さんと一緒に出られるのがうれしい。今の勢いでどこまで通用するか試したい」。頭角を現し始めた三重のトップルーキーから目が離せない。