¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡¦¥ª¥«¥ê¥Êà¤ª¤Ò¤È¤êÍÍá¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¾ì½ê¤ò¹ðÇò¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥é¥¯¤Ê¤Î¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡×¤¬¡¢£²£µÆü¤Ë£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥«¥ê¥Ê¤¬à¤ª¤Ò¤È¤êÍÍá¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¾ì½ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥½¥í³è¡£¡Ö°û¿©Å¹¤Ç¿Í¤ÎÌÜ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×ÇÉ¤Î¥ª¥«¥ê¥Ê¤Ï¡ÖÅ¹°÷¤ÏÃ¯¤âµÒ¤Î¤³¤È¡¢µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤±¤É¤µ¡¢»ä¤¬°û¿©Å¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¤ï¤ê¤È¿Í¤Î¤³¤È³Ð¤¨¤Æ¤¿¤â¤ó¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤³¤ì¤¤¤Ã¤Ä¤âÍê¤ó¤Ç¤ë¤Ê¤È¤«¡¢¤¤¤Ä¤â£±¿Í¤Ê¤Î¤ËÃ¯¤«¤ÈÍè¤Æ¤ë¤Ê¤È¤«¡×¤ÈÅ¹°÷ÌÜÀþ¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ£±¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ï¡ÖÍ·±àÃÏ¡£Ã¯¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤º¤ËºÑ¤à¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï³Ú¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤Ë¹Ô¤±¤ë¡£Èè¤ì¤¿¤éµ¢¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¡Ê¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤Ë¡Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤â¡Ø£±¿Í¤ÇÍ·±àÃÏ¹Ô¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢£±²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ø¤Ê¤ó¤Æ¥é¥¯¤Ê¤Î¡ª¡Ù¡×¤È´¶Æ°¡£Â¾¤Ë¤â¡ÖÃ¯¤Ë¤âµ¤¤ò¸¯¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤·¡¢ÊÂ¤Ó¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ë²¿²ó¤Ç¤âÊÂ¤Ù¤ë¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÎóµó¡£
¡¡È¿ÂÐ¤Ë¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤éÃçÎÉ¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Í§Ã£¤Ë²¿²ó¤âÆ±¤¸¤ä¤Ä¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¡¢¿ì¤¦¡¦¿ì¤ï¤Ê¤¤¤È¤«¤¢¤ë¤·¤µ¡Ä¡×¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£