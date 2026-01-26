2019年末から流行し、世界に大きな影響を与えた新型コロナウイルス。日本でも2020年に緊急事態宣言が発令されたことは、記憶に新しい。Huluのオリジナルドラマ「息をひそめて」(2021年放送)は、2020年当時のコロナ禍での人間模様や、揺れ動く人々の心を描いたドラマだ。

国内外で高い評価を受ける中川龍太郎が監督、そして脚本も務め、全8話のオムニバス構成となっている本作。キャストも夏帆、斎藤工、村上虹郎、安達祐実といった実力派俳優に加え、萩原利久、長澤樹、小川未祐らフレッシュな若手俳優も名を連ね、さまざまな制限が課されたコロナ禍での、それぞれの日常を切に体現している。

ここでは第1話で、祖父が遺した食堂「ますだや」を引き継ぎ、奮闘する女性・増田妃登美を演じた、夏帆の演技について見ていきたい。

■夏帆の等身大の演技が生み出す、自然と共感できる空気感

妃登美は外資系コンサルティング会社に勤めていたが、激務のためパニック障がいを発症し、退職。回復した後、姉とともに、今は店を閉めている祖父の食堂を訪ねたことから、物語が始まる。

食堂に向かう妃登美と姉の会話は穏やかで、妃登美自身も化粧っ気のない、ごく普通の女性といった雰囲気だ。店に入ると妃登美は、その匂いにほっとしたような表情となり、店内を見回す時は、店のあちこちから記憶を掘り起こすような、少し強いまなざしになる。

妃登美の柔らかい笑みや、姉との他愛のない会話。ごくごく普通で、静かな時間が流れていく。特別なことは何もない。だが、それがいい。誰もが過ごしたことのあるそんなシーンは、穏やかに心に染み込んでくるし、妃登美たちを見守っているような気にさえなってくる。それも、夏帆の等身大の演技に、つい共感してしまう空気感があるからなのだろう。食堂の借り手がいなければ駐車場になると聞いた時の、少し寂しさが漂う目。店を引き継ぎ、カウンターを愛おしそうに撫でる時のかすかな笑顔。セリフがなくとも心の動きが伝わってくるし、表情も、シーンと物語に絶妙にマッチしているのだ。

■穏やかだが心に残るシーンを作り出す夏帆の秀逸な演技

やがて緊急事態宣言が発令され、飲食店にとって厳しい時期が訪れる。「ますだや」も例外ではなく、ある時、店に批判的なメッセージが貼られ、妃登美も閉店を考えるようになる。そんな妃登美を支えたのが、店に通い始めた高校教師・水谷光生（斎藤工）だった。「店、閉めるんですか？」との水谷の問いかけに、妃登美が無理に笑ったり、視線を彷徨わせる様子は痛々しい。しかし、再び店を訪れた水谷との会話の後に、少しずつ心が決まっていくような空気の変化や、再び店にのれんをかける時の、大切なものとともにいるような微笑みは、心に残る。そういった夏帆の秀逸な演技が、物語をより印象深いものにしていることは間違いない。

妃登美は、水谷が主人公となる第8話にも登場する。第8話は第1話から時が経ち、コロナが収まりつつある時期の話。カウンターにいる水谷の横に座ったりするところを見ると、2人の距離も少しずつ縮まっているのだろう。

コロナ禍で失ったものもあれば、得たものもある。つらいこともあれば、笑顔になれる時もある。過酷な時期にあった人々の姿を、寄り添うような温かい視線と構成で描かれた本作。ネットでの評価も高く、「何度でも観たい」という声も聞かれる。コロナ禍でこそ生まれたドラマの数々を、夏帆ら名優の演技とともに、ぜひじっくりと楽しんでほしい。

文＝堀慎二郎

