»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡õ¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¼ç±é±Ç²è¤Ë¼ê±þ¤¨¡Ö¿´¤âÂÎ¤â¥Ý¥«¥Ý¥«¤Ë¡×
¡¡¡Ö£Í¡ª£Ì£Ë¡×¤Î»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢¡ÖÄ¶ÆÃµÞ¡×¤Î¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ö½ã°¦¾åÅù¡ª¡×¡ÊÈ¬½Å³ßÉ÷²í´ÆÆÄ¡¢£²·î£±£³Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤¬£²£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¹â¹»¤Î¥È¥Ã¥×Æ±»Î¤Ë¤è¤ë½ã°¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡££²¿Í¤ÏÈ¬½Å³ß´ÆÆÄ¤È»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¥·¡¼¥ó¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢»³Ãæ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç²¿²ó¤â¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÆÆÄ¤Ï¤Û¤Ü½é¤á¤Æ¡£¤ªÃë¤Ç½ª¤ï¤ëÍ½Äê¤¬Í¼Êý¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿»£±Æ¤ò²óÁÛ¡£¹â¾¾¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Û¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿´¤âÂÎ¤â¥Ý¥«¥Ý¥«¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡¢¸ø³«Æü¤¬¶á¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ËÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦¹ðÇòÂÐ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»³Ãæ¤Ï¡ÖÍ§¥Á¥ç¥³¤Ç¤·¤ç¡©¡¡ËÜÌ¿¡©¡¡¤¨¡¢¹¥¤¡×¤È¸½ºß£Ó£Î£Ó¤Ç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î¿·¶Ê¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤Î·è¤á¤¼¤ê¤ÕÉ÷¤Ë¹ðÇò¡£¹â¾¾¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Á¥ç¥³¡¢²¿¡ó¤«¤Ã¤Æ¡©¡¡°¦¾ð£±£°£°¡ó¡ª¡×¤È¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë°¦¤òÅÁ¤¨¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿½÷À¥Õ¥¡¥ó¤ò¥á¥í¥á¥í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£