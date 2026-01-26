2年性行為しないからと生活費を払わない夫…父の孤独死から闇落ちした38歳専業主婦の決断

「性的不調和」は離婚申し立て事由として少なくない

「性交渉がないことで調査を依頼する人は多くいます。その背景に浮気があることもあれば、DVなど別の問題が明らかになることもあります」

こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。

「司法統計」によると、令和6年度に家庭裁判所に申し立てのあった離婚事由において、申し立ての理由は以下のような順位になっている。

夫からの申し立ての1万5396件のうち、1位は「性格が合わない（9233）」、2位が「異性関係（1820）」、3位が「浪費する（1764）」、4位が「性的不調和（1622）、5位が「暴力をふるう（1441）」。

では妻からの申し立てはどうか。内訳をみると、4万3033件のうち、1位は同じく「性格が合わない（1万6503）」、2位が「暴力をふるう（7690）」、3位が「異性関係（5743）」、4位が「浪費する（3662）」、5位が「性的不調和（2862）」と続く。「性的不調和」は夫婦関係の中でも重要なことだということがわかる。

その「性的不調和」の内訳はそれぞれだろうが、セックスレスもあるだろうし、同意なき性交や、暴力的な性交もあるだろう。身体の健康にもかかわってくるだけに

山村さんが心のケアをどのようにしていったのかも含め、さまざまな事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく連載「探偵はカウンセラー」は、個人が特定されないように配慮をしながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

29回でご紹介する依頼者は38歳の専業主婦・明子さん（仮名）。結婚10年の夫は12歳年上の50歳で歯科医だ。浮気をして離婚したがっているという。その背景には、夫の暴力や明子さんの生き別れになった父の孤独死ゆえに、明子さんが心を病み、2年間性行為ができなかったことにあった。ハラスメントと心の病と性行為とが絡んだ問題についてクリアにするために、まずは現実を調査する必要がある。

家庭内レイプと父の孤独死

明子さんと夫の出会いを振り返ります。ふたりは10年前に金持ち男性と美女が出会うパーティで知り合い結婚。夫は子供を、明子さんは生活の安定を求めていたので利害が一致します。美貌の明子さんを妻にすることは、夫にとってメリットがあったのでしょう。月20万円の生活費を渡すことで合意します。ただ、暴力的な行動や発言が気になり、明子さんは密かに避妊リングを入れます。夫は妊娠しないことを受け入れながらも、生活はしていました。

ところが2年前、明子さんが生き別れた父が58歳で孤独死をします。明子さんの両親は、明子さんが2歳のころに離婚しています。ただ、父の記憶はうっすらと残っており「辛いことがあると父が助けてくれる」と心の頼りにしていました。その存在がなくなったことと、夫に家庭内レイプをされている現実が重なり、明子さんはうつのような状態になり、セルフネグレクト生活に入ってしまったのです。

しかし体調がすぐれない明子さんに、夫は「黙って股だけ開け」という。乱暴もされるので、寄せ付けないように、風呂にも入らず、ゴミをバリケードのようにしていました。夫はしばらく放置していましたが、あまりの汚さに、明子さんの母に連絡。母は業者を呼んで片付けて、明子さんは実家で静養します。

夫から生活費が振り込まれていないことに気づいた明子さんは、連絡するとい「別の人と一緒になりたい」と言ったそうなのです。明子さんの心のケアも重要で、精神科医への李朝を勧め、並行して調査をすることになりました。

歯科医として信頼を集める夫

調査は明子さんから「必ず遅くなる」という金曜日の夜に行うことにしました。夫が経営するクリニックの前で夕方から待機していると、19時に夫が出てきました。夫は背が低く、どっぷりとした体格です。顔が大きく口ひげを生やしており、威厳がある温厚な紳士という印象。着ている服は帽子から靴まで全て同じハイブランド。さりげなくロゴが入っているので目立ちません。

夫が豊かな生活をしているのは、歯科医師として腕がよく、スタッフにも後輩にも優しくて寛大なため、クリニックが繁盛しているからでしょう。夫は臨床の経験を積んでいるので、学会などにも積極的に登壇・出席し、研究を怠らないとか。そもそも裕福な家に生まれ育っていることも、豊かさの源泉になっているはずです。

夫の経営するクリニックのHPを見ると、社会貢献活動もしっかりと行なっています。ボランティアの講演会、小学校の検診医などの仕事も積極的に受け、地域でも信頼されているとのこと。この仕事をしていると、外では立派な人物と言われている人が、家族にひどい仕打ちをしていることを何度も見ています。外のストレスを、明子さんにぶつけていたのではないかと感じました。

モデルのようなスタイルの女性と待ち合わせ

夫は最寄り駅まで歩き、都心に向かう電車に乗ります。高級車を3台所有していますが、お酒が好きなためにほとんど乗らず、行動は主に電車だそうです。

新宿駅で降りると、10分ほど歩いて、外資系ホテルのラウンジへ。そこにはいかにもパパ活女子といった、20代半ばの女性が「久しぶり〜」と待っていました。この女性は明子さんに似ており、手足が細くて目と胸が大きく、スタイルがいい。甲高く舌足らずな感じの話し方をして、夫の隣に座って甘えています。

夫は女性の胸を突きながら「おなかすいた？」と言い、ホテル内の鉄板焼き店へ。予約で満席なので私たちは待機します。ここは、食事の後に部屋を取っても、探偵が追えるセキュリティなので安心しつつ、次の作戦を練っていました。

１時間半ほどして出てくると、女性はかなり酔っており、夫にしなだれかかっています。歩きながら夫は女性の胸をわしづかみにして何度も握り直し、女性が「痛い！」と言うまでやっていました。女性が「んも〜。やめてよ」と甘えると、「じゃあ移動するか」と、エントランスのタクシー乗り場に行き、大久保のラブホテルへ。

女性はパパ活のプロなのか、部屋選びの間も夫に任せながらも、一番高いサウナ付きの部屋を選ぶように導入。後ろに私たちがいるのに、かなり卑猥な発言を繰り返していました。このラブホテルは数年前に、改装したばかりで機密性が高いので、音漏れは期待できません。

「これ夫が好きなタイプ」

数時間後、深夜2時に出てくると、女性は「エッチ、気持ちよかった〜。最高」などと言い、夫からタクシー代2万円を追加でもらい、タクシーに乗って別れます。女性のタクシーを私が追いました。夫のことはペアの探偵が追い、自宅に帰ったことを確認。

女性はたった数百メートルでタクシーを降りて、あるサウナ施設に駆け込みます。私も一緒に入ったのですが、見れば見るほど不思議な体つきで、胸が不自然に大きく、お尻の位置も高く、そのほかはガリガリに痩せています。メイクを落とすと別人のように地味な顔になっていました。

女性は暗い顔をしていましたが、顔馴染みらしいあかすりマッサージの女性と話すうちに元気を取り戻して、そこから徒歩圏内のマンションに帰宅していました。これは後でわかったのですが、女性の本業は、キャバクラ嬢でした。

以上、明子さんに報告すると、「あ、これ夫が好きなタイプ。私はロリ系巨乳だけど、こういう巨乳も好き。この子、夫にいろいろやられて気持ち悪いから、サウナに行ったんだろうな。かわいそう」などと話していました。さらに聞くと、夫は独特の性行為をするのが好きで、女性にもさまざまなことを要求するし、夫もしてくる。簡単に言うと「しつこい」のだそうです。確かにラブホテルに入ってからはかなり長い時間でした。

そして、「この子はたぶんセフレで遊びです。結婚したいと私にいうほどの相手がいると思うんですよ」と言い、追加調査の相談してきたのです。私が「これは証拠として十分なので、追加しなくても大丈夫ですよ」と言います。配偶者は法的に守られていること、夫から一方的に離婚できないこと。また生活費も「婚姻費用」として請求が可能であることなどを、伝えると、ホッとした顔をしていました。

それでも明子さんは「やっぱり、相手がどんな人か知りたいんですよ」といい、金曜日のみ３回調査しましたが、１回目と２回目はそれぞれ別のキャバクラ嬢とラブホテルで浮気、３回目は地元のラブホテルでデリヘル嬢を呼んでいただけでした。

明子さんの決断

明子さんは「そうなんだ。夫はナチュラルに私と離婚したいだけだったのか」とかなり落ち込んでいました。ただ、この約１ヵ月の間に、心療内科で投薬治療を受けながら、２回カウンセリングに通い、私とやりとりしていることもあり、心も見た目も健康的になっており、未来に向かって歩く気力が湧いていることが見て取れます。

調査報告書を見ながら、「私も離婚すると、こうやって頑張って稼がなくちゃいけなくなると思うと、もうできない。それなら頑張って夫とエッチして、生活していた方がマシかも」と話していました。

結局、明子さんと夫は離婚せず、今までと同じような生活を続けることに。ただ、明子さんが心の病と向き合うようになり、夫に精神科医の診断書を見せながらこれまでのことを話し始めると、夫も明子さんに対して暴力を振るわなくなったそうです。

「エッチが前みたいにできず、週１回程度なので生活費は10万円に減額されましたが、前に比べていろんなところに連れていってくれるようになったし、まあいっかな〜って。またエッチができなくなったら捨てられそうになるのかもしれないけれど、そのときは、この証拠を見せようと思います」

夫は結婚前に「俺は女に求めるものは、顔と胸が100％、あとはどうでもいい」と言っていたそうです。それに対して、明子さんは「バカだけど顔は可愛いし、胸も大きい」と自信を持って、結婚したそうです。

こうして聞いていてよみがえったのは、明子さんが母から言われ続けていた「お金持ちを捕まえないと、女は幸せになれない」という言葉です。NHK朝の連続テレビ小説『ばけばけ』でも、遊郭にいたおなみが、教師になって自立して貧困から抜け出そうとしているおサワに「おなごが生きるには身を売るか、男と一緒になるしかない」と繰り返し語るシーンがありました。しかし今は明治時代ではありません。明子さんは確かに心を病んでしまったし、学歴があるわけでもない。しかし「容姿と性行為だけ」ではないはずです。むしろそれは刷り込まれて呪縛のようになっているのではないでしょうか。

夫婦の形はそれぞれですが、明子さんが心の病と向き合っており、夫がそれに対して寄り添っていることがなによりの救いです。明子さんが呪縛から逃れて、自分の価値に気づいてくれることを心から祈ります。

調査料金は35万円（経費別）です。

