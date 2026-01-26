【ポイント】

・週後半は再び寒波襲来。ただ、27日（火）は一時的に弱まる。

・全国的に寒さ緩む。多雪地域は屋根からの落雪などに注意。

・27日（火）の午後から、北陸や東北は再び本格的な雪へ。

・関東など太平洋側は少雨。空気の乾燥状態が続く。

【全国の天気】

強い寒気は抜けて、冬型の気圧配置が緩むでしょう。27日（火）は大雪となった日本海側でも雪が弱まりますので、雪下ろしや除雪のチャンスですが、安全を確保しつつ行って下さい。気温はやや上がって、東北や北陸は雪が溶ける気温となりますので、屋根からの落雪にも注意が必要です。

また、日本海を低気圧が進んで、北日本を通過するため、午後からは再び雪が降り、次第に降り方が強まるでしょう。関東など太平洋側は晴れて、空気が乾燥するでしょう。まだしばらくは雨の少ない状態が続きそうです。

朝は全国的にこの時期らしい冷え込みですが、日中は前日より寒さが緩むでしょう。仙台や金沢は7度、東京や大阪は10度の予想です。

■予想最低気温（前日差）

札幌 -8度（＋4 真冬並み）

仙台 -2度（＋4 真冬並み）

新潟 -1度（＋1 真冬並み）

東京 1度（＋2 真冬並み）

長野 -7度（-1 真冬並み）

名古屋 0度（＋1 真冬並み）

大阪 2度（±0 真冬並み）

広島 2度（＋1 真冬並み）

高知 2度（＋4 真冬並み）

福岡 5度（＋5 2月下旬）

鹿児島 5度（＋4 真冬並み）

那覇 18度（＋2 4月上旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌 -2度（＋2 真冬並み）

仙台 7度（＋4 2月下旬）

新潟 6度（＋3 2月中旬）

東京 10度（＋1 真冬並み）

長野 6度（＋5 2月下旬）

名古屋 9度（＋3 真冬並み）

大阪 10度（＋5 真冬並み）

広島 10度（±0 真冬並み）

高知 14度（＋2 2月下旬）

福岡 9度（-1 真冬並み）

鹿児島 14度（＋4 真冬並み）

那覇 21度（±0 2月下旬）

【週間予報】

今回の大寒波はまだ終わっていません。28日（水）以降、再び、強い寒気が日本列島に南下し、全国的に寒さが厳しくなるでしょう。日本海側では再び大雪となるおそれがあり、注意が必要です。寒波の影響は少なくとも1月いっぱいは続く見込みですが、2月に入ると、春らしい暖かさがやってきそうです。