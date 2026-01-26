ABC澤田有也佳アナ＆津田理帆アナ、産休→「素敵なママ」になった姿が公開 「お子さんたちも本当にかわいくて…」
ABCテレビアナウンサー公式Xが26日に更新され、澤田有也佳アナウンサーと津田理帆アナウンサーがママになった姿が公開された。
【写真】澤田有也佳アナ＆津田理帆アナ、ママになった姿
澤田アナ、津田アナともに産休・育休中。澤田アナは、2016年に入社し、『おはよう朝日です』やラジオ『ミルクボーイの火曜日やないか！』などに出演。津田アナは、2017年に入社し、『news おかえり』やラジオ『ABCミュージックパラダイス』などに出演していた。
アナウンサー公式Xでは、福井治人アナが「先日、澤田アナと津田アナに会ってきました！2人とも変わらず元気で素敵なママでした。お子さんたちも本当にかわいくて…福井オジサンは終始ニヤニヤ」と報告。
そして「2人と出会って10年近く。環境は変われど関係性は変わらず。さて、10年後はどうなっているのかな―？」とつづった。
これに対して「わあー変わらないですね」「2人とも元気そう」「ええおかんに!!なられてますねー」など、多数の声が寄せられている。
