シンガー・ソングライターの大黒摩季（56）が25日放送のFM大阪「Maki Ohguro BLACK SUNDAY!」（日曜前9・30）に出演。若手時代に打ちひしがれるほど才能を感じたアーティストを明かした。

90年代の音楽チャートを席巻した音楽制作会社・マネジメント事務所「ビーイング」。大黒は「最年少でオーディション受かってビーイングに入った時…もうね、天才だらけ！」と回想した。

自身も「北海道から天才だと思って、ピノキオぐらい鼻伸ばして上京したのに。その瞬間ボキボキと鼻折れましたもんね」と苦笑い。「例えばB’zの稲葉さんもそう」と語った。

また、「私の中で一番グッときたのが、WANDSの上杉昇（しょう）君」と、ミリオンヒットを連発したバンドの初代ボーカルの名を挙げた。

「19歳なのに、“このまま君だけを奪い去りたい”という（DEENの）名曲の歌詞を書いてきたんですよ」と、ソングライターの才を目の当たりに。「もうこの人絶対天才だわ！心が天才だわ！と思ったら、なんか私、歌詞なんて書く気力がなくなっちゃった」と当時の心境を告白した。

だが、「待てよ、と思って。じゃあいつまでたっても私は頑張り屋の凡人で、チャートにお世話になれないのか？小さい大黒摩季考えました。“そうだ、天才を完コピしよう”」と発想を転換。「下から見上げて人を羨んでばっかりいると、決してその人を超えることはできない。 その人を超えたかったら下から見上げるんじゃなくて、後ろから眺めた方がいいです」とリスナーに助言した。

「松本孝弘、織田哲郎、栗林誠一郎、春畑道哉という大作曲家たち。凡人はそれを全部コピーして自分の中に（さまざまな）データを持っとけば、（自分のフォルターを通して）できるようになるんです」と自身の成功に裏付けられた持論を力説した。

「それでしまいには天才が頼ってきたら、もう本当心の底から勝ちですね。いつもウッシッシ！と思いますよ」と笑っていた。