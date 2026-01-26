NGT48の大塚七海さんの初の写真集（撮影：岡本武志、KADOKAWA刊）が2026年2月13日にリリースされるのに伴い、先行カットが公開されました。雪のような白肌をより引き立てる青の三角ビキニショットやヒップラインが透けてみえるセクシーな衣装など、見どころの連続です。



【写真】メガネ姿にキュン！NGT48の大塚七海さん

NGT48のメンバーとして、11thシングル「希望列車」でWセンターの一人を務めるなど、グループの顔として活躍中の大塚さん。今回公開されたのは、新潟・佐渡島の海の桟橋での爽やか＆鮮やかな青ビキニショットや、大塚自身初挑戦となったランジェリーカットなど計5点です。



優しく微笑む健康美あふれる水色ビキニ、オトナの色気漂う黒のランジェリーと、それぞれ異なる魅力を放つカットや、早朝に撮影した浴衣に眼鏡姿の“寝起き”感のあるナチュラルな姿にも魅了されます。



撮影には自身のカメラも持参し、空いた時間に撮影もしたという大塚さん。写真集のどこかに彼女が撮影したカットも使われる予定です。今回の撮影に際し、自身も積極的にアイデアを出して取り組み、まさに気持ちが詰まった一冊となっています。