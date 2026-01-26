「アーバンクルーザーハイライダー」のエアロ仕様とは！

トヨタのインド法人「トヨタ・キルロスカ・モーター（TKM）」は2025年10月16日、人気SUVの新たな特別仕様車となる「アーバンクルーザーハイライダー・エアロエディション」を発表しました。

個性を求めるユーザーに向けたこの新パッケージの投入により、同市場におけるさらなる顧客層の拡大を目指します。

【画像】超カッコいい！ これがエアロ仕様の「新たなSUV」です！（30枚以上）

ベースとなる「アーバンクルーザーハイライダー」は、トヨタとスズキの業務提携を背景に2022年に誕生したコンパクトSUVです。マルチ・スズキが開発した「グランドビターラ」をベースに、TKMの工場で生産されています。

ボディサイズは、全長4365mm×全幅1795mm×全高1645mm、ホイールベースは2600mmに達します。これは日本でも展開されている「ヤリスクロス」（全長4180mm×全幅1765mm×全高1590mm）と比較すると一回り大きく、よりゆとりあるサイズ感が特徴です。

パワートレインは、幅広いニーズに応える3種類がラインナップされています。1.5リッター直列4気筒ガソリンエンジン（CNG対応）を筆頭に、ISG（モーター機能付き発電機）を組み合わせたマイルドハイブリッド、そして力強い走りと優れた燃費性能を両立したフルハイブリッドを設定。

この多彩なバリエーションと日常での使い勝手の良さが支持され、2022年の発売以来、累計販売台数は16万8000台を超えるヒットを記録しています。

そして、新たなエアロエディションは、既存のすべてのグレードで選択できるスタイリングパッケージとして設定。専用のフロントスポイラー、サイドスカート、リアスポイラーを装着することで、標準モデル以上に精悍でスポーティな印象を前面に押し出しています。

ボディカラーは、ホワイト、シルバー、ブラック、レッドの4色が用意されました。

今回の発表を受け、SNSやネット上では多くの反響が寄せられています。

特にデザイン面では「都会的でスタイリッシュに見える」といった好意的な意見が多く、エアロエディションについても「エアロが付くと迫力が増してさらに良くなる」と、その精悍なスタイルを支持する声が目立ちます。

また、使い勝手の面では「サイズ感がちょうどよく、日常使いに便利そう」と、実用性の高さを評価する声も少なくありません。

インド市場向けモデルではありますが、その完成度の高さから「ぜひ日本でも導入してほしい」といった、国内発売を熱望する書き込みも散見されるなど、日本のユーザーからも熱い視線が注がれています。