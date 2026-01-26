＜義両親との距離感＞「私が無神経だった…」過ちに気づいた妹。軌道修正した結果は？【第6話まんが】
私はムツキ。父はすでに亡くなっており、母の強い希望を受けて夫のシンジと共に同居しています。妹エミリとのランチで、私は自分の気持ちを正直に話しました。以前「神経質すぎる」と笑われたことを指摘して、「テリトリーを侵される気持ち」を問いかけてみました。少し意地悪だったかもしれませんが、エミリはようやくその感覚を理解してくれました。そして自分のデリカシーのなさを謝罪してくれたのです。それにエミリも義両親との距離感に息苦しさを感じはじめているらしく、私たちはようやく互いの気持ちを分かち合えました。「解決するのは自分で」と伝えた私。エミリが義両親にはっきり言えることを願っています。
「義両親とちゃんと話し合った方がいい」とエミリを諭してからしばらくして、エミリから連絡が来ました。「今からそっちに行ってもいい？」事前に連絡をくれて「30分後ならいいよ」と私も返しました。「義両親と話し合ったよ」と報告をしに来てくれたエミリ。やや複雑ながら、どこか晴れやかな顔をしています。
エミリは、自分がみんなからもらえる愛情に傲慢になっていたと反省していました。そして、私と母の「お互いの生活を尊重する」という配慮についても、その優しさを否定して申し訳なかったと謝罪してくれたのです。
私がエミリに義両親と話し合うよう促すと、しばらくしてエミリは本当に話し合いをしたようでした。
勇気を出してアポなし訪問をやめてほしいこと、買い物をするときは事前に相談してほしいことを伝えたのだそう。
最初は戸惑っていた義両親も、エミリの真剣さに耳を傾けてくれたようです。
「孫がかわいくてついやってしまった」という義両親の言葉を聞いて、悪気がなかったことを改めて理解したエミリ。
義両親への申し訳なさや自分の考えの傲慢さを反省し、泣きそうになったと話してくれました。
こうして成長したエミリの姿に、私はどこか安堵したのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
