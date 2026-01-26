フジテレビ系で放送中の橋本環奈主演の月9ドラマ『ヤンドク！』第7話より、八木勇征（FANTASTICS）が出演する。

本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく医療エンターテインメント。

今作で“月9”作品初出演となる八木が演じるのは、1年前まで中田指導のもとお台場湾岸医療センターで脳神経外科の研修医として勤務していた小田桐蒼。しかし“ある出来事”をきっかけに突然辞めてしまい、現在は父親が経営する皮膚科クリニックに勤務している。辞めた理由は指導医だった中田にも頑なに話そうとしない。現在本作は第2話まで放送されているが、岐阜白峰病院からお台場湾岸医療センターにやってきた湖音波は、13年ぶりに再会した命の恩人・中田がかつての情熱を失い、自身に冷たく対応することに戸惑っている。中田の変わりようには、小田桐の突然の退職や過去の“ある出来事”が関係しているのか。そして湖音波は、小田桐とどんな接点があるのか……？

本作の撮影を振り返り、八木は「ご一緒するシーンは限られていますが、座長の橋本さんをはじめ向井さんと共演させていただけることがとてもうれしいです」とコメント。さらに向井については、「向井さんご本人にもお伝えさせていただいたのですが、実は母が向井さんの大ファンなんです（笑）。撮影初日1シーン目から向井さんとのシーンだったのですが、とてもかっこ良く紳士的な方でした」と、その印象を明かしている。

■八木勇征（小田桐蒼役）コメント・出演にあたっての意気込み、実際に撮影しての感想子どものころから家族と一緒に観ていた“月9”の作品に、自分も出演させていただくことができてすごく光栄です。ご一緒するシーンは限られていますが、座長の橋本さんをはじめ向井さんと共演させていただけることがとてもうれしいです。向井さんご本人にもお伝えさせていただいたのですが、実は母が向井さんの大ファンなんです（笑）。撮影初日1シーン目から向井さんとのシーンだったのですが、とてもかっこ良く紳士的な方でした。中田先生とは、小田桐にとって元上司にあたる関係。実際に一緒に働いていた当時のシーンは撮影していない中ではありましたが、お互いのバックボーンをしっかり理解した上で撮影にのぞませていただいたので、シーンに愛着が湧いて良い時間になったなと思いました。

・ご自身の役どころについて物語後半の展開において鍵となる、とても重要な役をいただけたと感じています。小田桐は研修医時代、ある出来事に直面して突然病院を辞めてしまいました。それが小田桐にとってどれほど大きなことだったのか…その部分をしっかり伝えることができるように役作りをしました。当時の出来事を後悔し、脳神経外科医に対する想いを諦めきれなかったからこそ、今も父親が経営するクリニックで医師として働いているんだと思います。そんな小田桐の想いに寄り添いながら演じました。湖音波先生と（過去のことについて）話す場面も撮影したのですが、湖音波先生なら過去にいまだ捕らわれている小田桐を救ってくれるんじゃないかという気持ちになりました。これが後に続く展開をさらに勢いづかせるきっかけのシーンになればうれしいです。

・台本を読んでの感想僕自身、幼少期からずっとサッカーをしてきた中で、学生時代の経験をきっかけに人に感動を与えられる人になりたいと思うようになり、アーティスト活動を志して今があります。だからこそ、ある出来事によって自分の未来が別の方へ大きく動いていった湖音波先生が、実在する人物をモデルにしているとお聞きして、より共感しました。

・視聴者へのメッセージ小田桐の登場によって後半戦にかけてより盛り上がりを見せることができたらいいなと思うので、第1話から楽しんで観ていただいている方には是非ご注目いただきたいです。そして僕が出演することをきっかけに、また1話から観始めてくれる方が一人でもいたらいいなという想いでいっぱいです！ お楽しみに！（文＝リアルサウンド編集部）