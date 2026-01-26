【義両親に…バラすな！】義両親の言葉「流産の原因は…」変換してしまった私＜第7話＞#4コマ母道場

妊娠はとてもデリケートなもの。お腹の中の命に「絶対」はないと分かっているからこそ、妊娠を周囲に伝えるタイミングには慎重になりますよね。心拍が確認できてから、安定期に入ってから、それとも生まれてから……？　考え方は人それぞれでしょう。今回は、そんな妊娠の告知をめぐって、夫婦の間に価値観のズレが生じてしまったお話です。

第7話　だから義両親には言いたくなかった



【編集部コメント】

マユさんだって決して義両親のことが嫌いなわけではありません。ただ流産をしてしまった後のフォローの言葉に傷ついてしまった経験があるからこそ、次にまた同じことを繰り返してしまったときを考えてしまうのでしょう。「ほらまた……」みたいな言葉をかけられると思い、慎重になってしまったのですね。それくらいマユさん自身がいまだに自分を責めているのかもしれません。いくら他人が「そんなことはない」と言ったところで、こればっかりはどうしようもありません。

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・石井弥沙