Êì¡¦ÉÚ±Ê°¦¤ÏÌó20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇ¥¿±È¯É½¡Ä
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÉÚ±Ê°¦(43)¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÉÚ±Ê¾Ï°ý(¤¢¤¤Ä¤°¡¢20)¤¬SNS¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¥ê¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¾Ï°ý¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖIn Milan!!¡¡ÈþÌ£¤·¤¤¤È¤³¹Ô¤Ã¤¿¤ê»Å»ö¤·¤¿¤ê¡ª¡¡åºÎï¤Ê·Ê¿§¸«¤¿¤ê¡ª¡¡¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿¤ê¡ª¡¡Ë»¤·¤¤¤±¤É´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡ª¡ª¤Þ¤¿¥Ñ¥ê¤ÎÅê¹Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò±¿¤ó¤À¤ê¡¢¥â¥Ç¥ëÃç´Ö¤È³¹Ãæ¤ò»¶ºö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥Ñ¥ê¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖPRADA¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö½÷¤Î»Ò¤è¤ê¡¢¤ª¸ý¸µ¤ËÉÊ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥ª¡¼¥é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤è¡×¡Ö¥¢¥Ã¥¡¼¡¢Ä»È©¤¬Î©¤ÄÈþ¤·¤µ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¡ÖÌÜÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÎ©¤Á»Ñ¥¥ì¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¾Ï°ý¤Ï24Ç¯8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè4²óMen¡Çs Beauty ¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¡Öº£¡¢195¥»¥ó¥Á¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤¿¤³¤È¤ò¸ø¸À¡£Êì¤ÎÉÚ±Ê°¦¤ÏºòÇ¯12·î20Æü¤Ë43ºÐ¤Ç¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£