¡ÖÉ÷¼Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ µ¤¤Å¤¤¤¿¤é Î¾»ØÎ¾ÂÀÚÃÇ¤·¤Æº£¤³¤ì¡×ÀäË¾¤«¤é7Ç¯¡Ä47ºÐà¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÈÖÄ¹á¤ÎàÁ´¿È¥À¥ó¥¹á¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤²¡¼²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸Â¤È´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¥¥ì¥¥ì¡ª¡×
¡Ö·Ú²÷²á¤®¤Æ¡¢µÁÂ¤Ê¤Îµ¤¤Å¤¯¤Î¤Ë»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡40ºÐ¤Î»þ¤ËÉÂµ¤¤ÇÎ¾»ØÎ¾Â¤ÎÀÚÃÇ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿µÁÂ¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂÎÄ´°¤¯¤ÆÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤¿¤éÉ÷¼Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¼êÂÀÚÃÇ¤·¤Æº£¤³¤ì¡×¤È¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Æþ¤Ã¤¿Æ°²è¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µÁÂ¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢²£ÅÄµ×À¤¤µ¤ó(47)¡£
¡¡¡Ö³Ú¤·¤à¤Ã¤¤ã¤Ê¤¤‼¤½¤ì¤À¤±‼¤¢¤ó¤ÞÀ¸¤¤Æ¤ë»ö¤òÆñ¤·¤¯¹Í¤¨¤ë¤Ê‼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢à¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÈÖÄ¹á¤³¤È²£ÅÄ¤µ¤ó¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¤·¡¢Á´¿È¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¸¤À¸¤¤È¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¥ó¥Ç¤òÇØÉé¤¤¤Ä¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤¼ÈÖÄ¹¡×¡Ö´èÄ¥¤ëÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¡Ö»ä¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤ËÍÙ¤ì¤Þ¤»¤ó¡ÄÀ¨¤¤¤Ç¤¹‼¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë·Ú²÷²á¤®¤Æ¡¢Â¤¬µÁÂ¤Ê¤Îµ¤¤Å¤¯¤Î¤Ë»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¾Ð¡×¡Ö¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥ó¥¹¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤¹¤²¡¼²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸Â¤È´¶¤¸¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²£ÅÄ¤µ¤ó¤ÏSNS¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÍó¤Ë¡Ö¡ØÅÅ·âÀ»çÈÃÉÂ¡Ù(¼ç¤ËºÙ¶Ý¤Ê¤É¤Î´¶À÷¤Ç¼êÂ¤äËöÃ¼¤¬²õ»à¤¹¤ëÉÂµ¤)¤ÇÎ¾Â¡¦Î¾»Ø¼º¤¦¤âº²¤ÏÌµÅ¨¡×¤ÈµºÜ¡£¡¡ºòÇ¯9·î¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö40ºÐ¤Î¤È¤¡¢ÆÍÁ³¡¢¹âÇ®¤¬½Ð¤¿¡£ÉÂ±¡¹Ô¤Ã¤Æ°Õ¼±¼º¤Ã¤Æ10Æü¸å¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¡£¼êÂ¤ò¤Ö¤Ã¤¿»Â¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò´°Áö¤·¤¿¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÈÖÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¼êÂ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢SNS¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤¢¤Õ¤ì¤ëÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£