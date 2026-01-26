¸ªÁÈ¤ßÄ¶Ì©Ãå¡ªÎëÌÚÀ¿Ìé¡¢¸µ¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÉ×¿Í¤Èà¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö°¦°î¤ì¤¹¤®¡×¡Ö¥Ù¥¹¥È¥«¥Ã¥×¥ë¾Þ¡×
¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¸ª¤òÊú¤¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß
¡¡MLB¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé¡¢È«»³°¦ÍýÉ×ºÊ¤Îà¥é¥Ö¥é¥Ö2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¡Ö¡ÚÎëÌÚÀ¿Ìé È«»³°¦Íý¡ÛÀèÆü¡¢²Æì¤Ç»£±Æ¤·¤¿ @oakleyjapan ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢Ìîµå¾ì¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¼ÇÀ¸¤Î¾å¤ËºÂ¤Ã¤ÆÎëÌÚ¤¬È«»³¤Î¸ª¤òÊú¤¤¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¦¥ó¥ÉÉÕ¶á¤ÇÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÃçÎÉ¤·¤Ö¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥ª¥·¥É¥êÉ×ÉØ¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð´é¡ª¡×¡Ö¤Þ¤ÀÅß¤Ç¤¹¤¬½Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤¤¤Í1000000²ó²¡¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤¹¤®¡¡°¦°î¤ì¤¹¤®¡×¡Ö¥Ù¥¹¥È¥«¥Ã¥×¥ë¾Þ¡×¡Ö°¦Íý¤Á¤ã¤ó¤Î¿·ÂÎÁà»Ïµå¼°¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¸«¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÎëÌÚ¤ÈÈ«»³¤Ï2019Ç¯8·î¤Ë·ëº§¡£22Ç¯9·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¡¢24Ç¯6·î¤ËÂè2»ÒÃË»ù¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£