【近畿の天気】２７日（火）は前日より昼間の寒さ少し緩む　北部でにわか雨やにわか雪も　２９日（木）〜３０日（金）は大雪のおそれ

１月２７日（火）の近畿地方は、この時季らしい気温になるでしょう。一日を通して極寒だった２６日（月）に比べると、昼間は寒さが少し緩みそうです。



２７日（火）は、日本海を低気圧が東へと進む見込みです。寒気の流れ込みは、日中は弱まりそうです。ただ夜は再び西高東低の冬型の気圧配置になるでしょう。



京阪神などの中部と南部は、雲が広がりやすいものの、前日より晴れ間がありそうです。太平洋側を中心に空気が乾燥していますので、喉や肌のケアをしっかり行ってください。一方、北部は雲が多く午前中から雨の降る所があり、夜は気温が下がり雪に変わっていくでしょう。





朝の最低気温は前日と同じくらいか低く、マイナス３℃〜２℃くらいの見込みです。朝は厳しい冷え込みとなりそうです。日中の最高気温は、この冬一番の寒さとなった前日と比べると高くなって、北部は６〜７℃くらい、中部と南部では１０℃前後となりそうです。昼間は日ざしにホッとできそうですが、一日の気温差が大きいので、脱ぎ着できるように重ね着をしてお過ごしください。さて、今週２９日（木）〜３０日（金）は、先週から長く続いている寒波の３回目のピークとなり、再び大雪が心配されます。北部を中心に断続的に雪が降り、局地的に降り方が強まるおそれがあります。北部では積雪がさらに増加するでしょう。中部と南部でも積雪となる所がありそうです。２９日（木）と３０日（金）の雪の降り方に注意し、交通情報にも気を付けてください。この先の気温は平年並みか低く、来週にかけては厳しい寒さが続くでしょう。朝晩も連日のように厳しい冷え込みとなるので、夜は湯舟に浸かるなど、しっかり疲れをとるようにしましょう。