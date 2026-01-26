2025年度JRA賞授賞式が26日、都内のホテルで行われ、“4歳3強”の春の見通しが固まった。昨年の最優秀3歳牡馬に輝いたミュージアムマイル（牡4＝高柳大）はドバイターフ（3月28日、メイダン）に向かう見込み。2500メートルの有馬記念も鋭い末脚で差し切ったが、サンデーレーシング代表の吉田俊介氏は「乗るジョッキー、乗るジョッキーが“2000メートル前後がいい”と言うので。鞍上はC・デムーロの予定です」と語った。

天皇賞・秋を制し、ジャパンC（2着）では世界最強馬カランダガンに肉薄したマスカレードボール（牡4＝手塚）は国内外のビッグレースが選択肢。社台レースホースの吉田哲哉代表は「ドバイを前向きに考えていて、イギリスの競馬も可能性として検討していきたいです。ドバイならシーマクラシック。国内なら大阪杯（4月5日、阪神）。その後はキングジョージ6世＆クイーンエリザベスS（7月25日、アスコット）も考えているところです」と話した。

また、昨年のダービー馬クロワデュノール（牡4＝斉藤崇）は大阪杯で始動予定。吉田俊介氏は「厳しい戦いを続けていますし、春は国内で大阪杯にしたいと思っています」と見通しを明かした。