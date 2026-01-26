NNNと読売新聞が今月23日から25日まで行った世論調査で、高市内閣の支持率は、先月の調査から4ポイント下げ、69％でした。世論調査の結果を各党はどう受け止めているのか、日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭記者に次の3つのギモンで聞いていきます。

1．自民「高支持率」維持も…不安

2．中道 期待感「低」も…警戒感

3．急浮上「超短期決戦」注目点

■自民「高支持率」維持も…不安

――まず1つ目、高市内閣の支持率は4ポイント下がるも69％という高さを維持しています。その中でも不安の声というのは上がっているのでしょうか？

内閣支持率をキープしたことについて、ある自民党の若手は「高市氏の看板は大きい」、別のベテランは「下がる不安があったが高市人気は根強い」と分析しています。

また、これまでの心配だった自民党の政党支持率の低さですが、これが5ポイントアップしたことにある政権幹部は「これを待っていた」と歓迎する声が出ています。

ただ、不安の声もあります。ある自民党幹部は「解散には反対の声が多い。今後、逆風が強まらないかわからない」、別の若手は「他の世論調査では下がっている数字もある。選挙期間中に下がるトレンドなのは不安」といった声も出ています。

■中道 期待感「低」も…警戒感

――2つ目ですが、新党に対する中道への期待感が低い中で「警戒」する声もあるのでしょうか？

中道に対して7割が「期待しない」ということでしたが、ある中道のベテランは「名前が浸透するのには時間が足りない」、ある中道幹部は「まだ立憲や公明という名前が混乱させているのでは」と分析しています。

期待は高まっていない中で、中道内からは「織り込み済み」、自民党内からは「警戒」する声が出ています。

ある中道のベテランは「新党に『新鮮味』がないのはわかっていた。現場の地道な選挙協力が売りだ」と話しています。ある自民党の若手は「公明党の選挙の強さは世論調査では読めない。警戒している」と話しています。

新党への期待は高まらない一方、選挙協力の相乗効果はまだ見えない、という議員も少なくありません。

■急浮上「超短期決戦」注目点

――3つ目、急浮上した「超短期決戦」での注目点とは何でしょうか？

今回の選挙戦は、解散から投開票日まで16日間という「超短期決戦」です。突然の解散による短期決戦がゆえに、週末、26日の討論会でこれまでになかった「注目点」が浮上しています。

その1つが、高市総理の消費税をめぐる発言です。自民党の公約では「2年に限り食料品の消費減税を検討を加速させる」としていました。それが25日、高市総理は「2026年度の実現を目指す」と踏み込みました。

さらに、26日の討論で真意を聞かれ、また発言が変わりました。自民党総裁としては「検討を加速させる」、内閣総理大臣としては「2026年度内の実施」と「立場の使い分け」をしました。

――自民党総裁と内閣総理大臣と違う立場で説明するというのは、よくあることなのでしょうか？

これは、あまり聞いたことがない印象です。

ある自民党幹部は「総理大臣と自民党総裁を選挙戦で使い分けるのは詭弁だ。有権者を惑わすような発言はしてはならない」、論戦を交わした野党党首は「選挙が終わった後に、総理として目指すけど自民党の反対にあってできなかった」と言い訳するためだろうと分析しています。

わたしの記憶でも、選挙戦で総理の立場と総裁の立場で目標設定を変えるというのはあまりありません。

今回の争点になっている消費減税は、わたしたちの生活に大きな影響を与える政策です。高市総理はどこまで本気なのか。「高市早苗が総理にふさわしいかを選んでほしい」というのであれば、有権者に明確な目標を掲げてほしいと思います。

超短期決戦となる衆議院選挙は、27日公示です。