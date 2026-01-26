¡Ú½°±¡Áª¡ÛÃæÆ»¡¦¸Þ½½Íò¤¨¤ê»á¡¡à¤¦¤ä¤à¤ä²ò»¶á¤Ë²ù¤·¤µ¤â¿´µ¤½¼¼Â¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤È¤Æ¤âÂç»ö¡×
¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤«¤é½°±¡Áª¡Ê£²£·Æü¸ø¼¨¡¢£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÅìµþ£³£°¶è¤«¤éÎ©¸õÊäÍ½Äê¤Î¸Þ½½Íò¤¨¤ê»á¤¬£²£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦ÉÜÃæ»ÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¸Þ½½Íò»á¤Ï¤¤¤¸¤á¤ÇÃæ³Ø¹»ÉÔÅÐ¹»¤Ë¡£¹â¹»¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤º¡¢ÇÉ¸¯Ï«Æ¯¤äÈóÀµµ¬¡¢¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢£³£°ºÐ¤Ç»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·ÊÛ¸î»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹ñ²ñµÄ°÷Èë½ñ¤òÌ³¤á¤¿¤¢¤È£²£°£²£±Ç¯¤ÎÅìµþÅÔµÄ²ñÁªµó¤Ç½éÅöÁª¡£°ìºòÇ¯£²£°£²£´Ç¯£±£°·î¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÆ±Áªµó¶è»ÙÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½°±¡Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥ÉÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¸Þ½½Íò»á¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬à¿¿Åß¤ÎÃ»´ü·èÀïá¤Ç¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀï¸åºÇÃ»¤ÎÁªµó¤Ç²ò»¶¤«¤éÅêÉ¼Æü¤Þ¤Ç£±£¶Æü¤ÇÃ»¤¹¤®¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¹ñÌ±¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤»¤Ê¤¤²ò»¶¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¡Ê¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Ë¤è¤ë¡ËÎ¢¶â¡¢Åý°ì¶µ²ñÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ñÌ±¤ËÃÎ¤é¤»¤ëÁ°¤Ë²ò»¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È¤¤¤¦à¤¦¤ä¤à¤ä²ò»¶á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤¦¤Á¤Ë²ò»¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤ÅÞÍøÅÞÎ¬¡¢¼«¸ÊÅÔ¹ç²ò»¶¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Î©·û¤È¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÀ®¤·¤¿ÃæÆ»¤Ë»²²Ã¤·¤¿¸Þ½½Íò»á¡£Æ±Áªµó¶è¤Ç¤ÏÍ¸¢¼Ô¤Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤ÇÌÀÆü¡Ê£²£·Æü¡Ë¸ø¼¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¸ø¼¨¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¤È¤Æ¤âÂç»ö¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ê¸øÌÀÅÞ¤È¤Ï¡ËÀ¯ºö¤¬¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬£±¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤¤¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê¸Þ½½Íò»á¡Ë
¡¡Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÄ¹Åç¾¼µ×»á¤È¤Î·ãÀï¤ÎËö¡¢£¶£³£´£¸É¼º¹¤Î¶Ïº¹¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ÏÄ¹Åç»á¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î°æ¾åÎµÀ¤»á¤Ê¤É¤âÎ©¸õÊä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¤ò¡Ë£±Ç¯£³¤«·î¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦À¯ºö¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ¡²ñ¤¬¡Ê½°±¡²ò»¶¤Ç¡ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Ê¤È¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¹ñÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é£´Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦µÄÀÊ¤òÂ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ËÈ¾Ê¬¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²ù¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±Ç¯£³¤«·î¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò°ú¤Â³¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Þ½½Íò»á¤Ï°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£