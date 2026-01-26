【簡単レシピ】冷凍たこ焼きをヒガシマルのうどんスープに入れるとあのご当地グルメに -「お、そんな利用方法が!」「美味しすぎてガチ神」と話題
スープとしてはもちろんのこと、万能な調味料としてもお馴染みのヒガシマルの「うどんスープ」。その活用術は無限かも。今回は、「明石焼き風」に挑戦です!
うどんスープの明石焼き風がおいしいと聞いたので、つくってみました✨
作り方はとってもシンプル!
解凍した冷凍たこ焼きを、うどんスープに入れて完成🙌
たこ焼きがうどんスープのだし汁にしみしみで最高でしたよ😋
みなさんもぜひお試しください!
(@higashimaru_ssより引用)
炊き込みご飯やクラムチャウダーなど、どんな料理も美味しく仕上げてくれるヒガシマルのうどんスープ。明石焼きのスープとしても使えるんですね! さすがです!
しかも、冷凍たこ焼きを解凍し、うどんスープに入れるだけという超絶簡単レシピ。あっという間に作れちゃうので、疲れて帰宅したときや時間がないとき、お夜食にもぴったり。すぐに体もあったまること間違いありません!
このレシピに、「お、そんな利用方法が!」「めちゃめちゃ美味しそうですし、簡単ですね!」「コレならできる!」「とにかく万能な粉末」といった声が続々と。また、早速作ってみた人からは、「美味しかったし体が温まった」「簡単ですが、本当に美味しいですよ〜!」「美味しすぎてガチ神です」といった声が。さらに、トッピングに三つ葉や鰹節、紅しょうがをのせたり、うどんや餃子を足しても美味しいという声も寄せられていました。
期待を裏切らないヒガシマルのうどんスープ。ぜひ、お試しください!
