¡Ú£Î£Â£Á¡ÛÈ¬Â¼ÎÝ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É´ü¸ÂÌÜÁ°¤Ç¥Ô¥¹¥È¥ó¥º°ÜÀÒÉâ¾å¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡£Î£Â£Á¤Î¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â¤¬£²·î£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±£¶Æü¡Ë¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤Ë¥Ô¥¹¥È¥ó¥º°ÜÀÒ¤¬µÞÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡È¬Â¼¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤«¤é¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤¬º£Åß¤ÎÊü½Ð¤ò¸«Á÷¤ë¸ø»»¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤Ë¤ï¤«¤Ë¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤Ï¡Ö¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¥È¥ì¡¼¥É°Æ¡¢È¬Â¼ÎÝ¤ò£²Áª¼ê¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊóÆ»¡£ÊÆ»ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¡×¤Ï¡Ö¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÏÅö½é¡¢È¬Â¼¤ò¥È¥ì¡¼¥É¸ò¾Ä¤Ë´Þ¤á¤ë¤³¤È¤Ëí´í°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö£È£ï£ï£ð£ó¡¡£Ô£ï£î£é£ç£è£ô¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÃøÌ¾¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Æ¥£¥ó¥×¥Õ¤Ï¡¢¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë£³¤Ä¤Î¸õÊä¤òÌÀ¸À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤¬³ÍÆÀ¡ÄÈ¬Â¼ÎÝ¡¢¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤¬¥«¥ê¥¹¡¦¥ì¥Ð¡¼¥È¤È¥¸¥ã¥Ü¥ó¥Æ¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤ò³ÍÆÀ¡×¤ÈºÇ¿·¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¶Äã¥³¥¹¥È¤Ç¥È¥ì¡¼¥É¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥«¥ê¥¹¡¦¥ì¥Ð¡¼¥È¤È¥¸¥ã¥Ü¥ó¥Æ¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢È¬Â¼ÎÝ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¡£È¬Â¼¤Ïº£Ç¯¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡õ¥·¥å¡¼¥È¤«¤é¤Î£³¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥ÈÀ®¸ùÎ¨¤¬£´£²¡ó¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤Ê¤é£´£¹¡ó¤À¡£¤Ä¤Þ¤êÈ¬Â¼¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ê¤é¡¢É¬¤º¥·¥å¡¼¥È¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Èà¤¬¤½¤³¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ç£²ÈÖÌÜ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢È¬Â¼¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤¬È¬Â¼¤Î³ÍÆÀ¤òÇ®Ë¾¤·¡¢¥ì¥¤¥«¡¼¥ºÂ¦¤â¸ò´¹Í×°÷¼¡Âè¤Ç±þ¤¸¤ë¹½¤¨¤Î¤è¤¦¤À¡£¡Ö¤¿¤ÀÈ¬Â¼¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡×¤È¥Æ¥£¥ó¥×¥Õ»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡È¬Â¼¤Ïº£µ¨ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ë»Ä¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡£¤½¤Îµî½¢¤¬É÷±ÀµÞ¤ò¹ð¤²¤Æ¤¤¤ë¡£