¡Ú½°±¡Áª¡Û¤ì¤¤¤ïÂçÀÐ¹¸»Ò»á¡¡Æ¤ÏÀ²ñ¤ÇÂç±éÀâ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥×¥ì¥¼¥óÂç²ñ¤Ç¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡½°±¡Áª¡Ê£²£·Æü¸ø¼¨¡¢£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ò¹µ¤¨£²£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¼çºÅ¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤ÎÂçÀÐ¹¸»Ò¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬²¿ÅÙ¤â»Ê²ñ¤ËÈ¯¸À¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ¤ÏÀ²ñËÁÆ¬¤Ï³ÆÅÞÅÞ¼ó¤¬£±Ê¬´Ö¤ÇÀ¯ºö¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£ÂçÀÐ»á¤Ï¡ÖÀ¸¿È¤Î¿Í´Ö¤¬¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¡¡¾ÃÈñÀÇÇÑ»ß¡×¤È½ñ¤¤¤¿»æ¤ò·Ç¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÎÞ¤ÇÌÜ¤¬¤Ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡Ö¤³¤Î¿ôÆü´Ö¡¢ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£´¥¤¤¤¿¥×¥ì¥¼¥óÂç²ñ¡££±Ê¬´Ö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¼«Ê¬¤¬¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²¿¤òÅÁ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡££±Ê¬´Ö¤Ç¤³¤Î¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¡ÊÅú¤¨¤¬¡Ë½Ð¤Ê¤¤¤«¤é¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½¤Î»³ËÜÂÀÏº¤¬ÂÎ¤¬²õ¤ì¤ÆµÄ°÷¼¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é»ä¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤³¤Î¥×¥ì¥¼¥óÂç²ñ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë£±Ê¬¤¬¤¿¤È¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤í¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÀÐ»á¤Ï¡Ö¤â¤¦£±Ê¬½ª¤ï¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢»ä¤Î¼ÁÌä»þ´Ö¤¤¤¤¤Î¤Ç»þ´Ö¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤¤Þ¼Ò²ñ¡¢²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¹ñÌ±À¸³è¤Ö¤Ã²õ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡»Ê²ñ¤«¤é¡Ö»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤¬Æþ¤ë¤â¡¢ÂçÀÐ»á¤ÏÀ¤³¦¾ðÀª¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¤Î²ò»¶¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»Ê²ñ¤«¤éÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¡Ö¹ñ²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥×¥ì¥¼¥óÂç²ñ¤Ç¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤â¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò°ì½ï¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¦¤½¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¦¤½¤¸¤ã¤Ê¤¤À¿¼Â¤Ê¹ñ²ñ¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤Ö¤Ã²õ¤ì¤¿¼Ò²ñ¤ò¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨Â³¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÞ¼óÆ±»Î¤Î¼ÁÌä»þ´Ö¤ÇÂçÀÐ»á¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¡Ö²ò»¶¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌä¤¦¤¿¤¬¡¢¹â»Ô»á¤Ï¡Ö²ò»¶¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤´¼ÁÌä¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë½°µÄ±¡¤Ï²ò»¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤«¤é¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£