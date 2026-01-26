¡Úµí³Ñ¡Û¡ÖÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÆù¤ÎÆüº×¤ê¡×³«ºÅ! ¥«¥ë¥Ó319±ß¤äÀ¸¥Ó¡¼¥ë209±ß¤Ê¤É20ÉÊ°Ê¾å¤¬²¿»®¡¦²¿ÇÕ¤Ç¤âÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ë
¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Öµí³Ñ¡×¤Ï1·î29Æü¤«¤é¡¢¡ÖÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÆù¤ÎÆüº×¤ê¡×¤òÁ´¹ñ¤Îµí³ÑÅ¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ÖÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÆù¤ÎÆüº×¤ê¡×Á´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢2·î9Æü¤Î¡ÖÆù¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¾ÆÆù¤òµ¤·Ú¤Ë¡¢¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Ä¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢20ÉÊ°Ê¾å¤ò²¿»®¡¦²¿ÇÕ¤Ç¤âÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î29Æü¡Á2·î12Æü¤Þ¤Ç¡£µí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡¢µí³Ñ¿©¤ÙÊüÂêÀìÌçÅ¹¡¢µí³ÑÀ®¾ë³Ø±àÁ°Å¹¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¾¦ÉÊÆâÍÆ¤ä²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£ÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÃåÀÊ»þ¡¦²ñ·×»þ¤Ë¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¡ÖÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸²èÌÌ¡×¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÄó¼¨¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£³ä°ú¸å¤Î°û¿©Âå¶â¹ç·×¤¬2,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£ÍøÍÑ¾ò·ï¤Î¾ÜºÙ¤ÏÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤ò¡£
¡ûµí³Ñ¥¢¥¤¥¹¤äÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤ÉÁ´5ÉÊ¤¬209±ß¤Ë
¡Öµí³Ñ¥¢¥¤¥¹(¥Ð¥Ë¥é¡¦ËõÃã)¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê319±ß)¤ä¡Ö¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê583±ß)¡¢¡Ö¥¢¥µ¥Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤(Ãæ¥¸¥ç¥Ã¥)¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê638±ß)¡¢¡Öµí³ÑÌµÅü¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê528±ß)¤Î5ÉÊ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Î209±ß¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
ÆÃÊÌ²Á³Ê209±ß Á´5ÉÊ
¡û¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥á¥Ë¥å¡¼Á´10ÉÊ¤¬319±ß
¡Ö¥¸¥å¡¼¥·¡¼¥«¥ë¥Ó¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê550±ß)¡¢¡Ö¥Ô¡¼¥È¥í(¥¿¥ì¡¢±ö¥À¥ì¡¢Ì£Á¹¥À¥ì)¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê638±ß)¡¢¡Ö¥Á¥¥ó¥Ð¥¸¥ë¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê528±ß)¡¢¡Ö¤Ü¤ó¤Á¤ê(±ö¥À¥ì¡¢Ì£Á¹¥À¥ì)¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê528±ß)¡¢¡Öµí³Ñ¥¥à¥Á¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê473±ß)¡¢¡ÖÌª¤ª¤µ¤Ä¥Ð¥¿¡¼¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê528±ß)¡¢¡Ö¥«¥ë¥ÓÀìÍÑ¤´¤Ï¤ó(Ãæ)¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê473±ß)¤Ï¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê319±ß¤È¤Ê¤ë¡£
ÆÃÊÌ²Á³Ê319±ß Á´10ÉÊ
¡û¤Í¤®±öÆÚ¥«¥ë¥Ó¤Ê¤ÉÁ´3ÉÊ¤¬429±ß¤Ë
ÁÏ¶È´ü¤«¤é¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¤Í¤®±öÆÚ¥«¥ë¥Ó¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê638±ß)¤ä¡Ö¥Á¥ç¥ì¥®¥µ¥é¥À(¥ì¥®¥å¥é¡¼)¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê748±ß)¡¢¡ÖÀÐÆé¤´¤Þ¤Í¤®±ö¥é¡¼¥á¥ó(¥ì¥®¥å¥é¡¼)¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê748±ß)¤Ï429±ß¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
ÆÃÊÌ²Á³Ê429±ß Á´3ÉÊ
¡û´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼Á´3ÉÊ¤¬539±ß¤Ë
¡Ö½ÏÀ®²¦ÍÍ¥«¥ë¥Ó¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê825±ß)¡¢¡Öµí³Ñ¥Ï¥é¥ß¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê748±ß)¡¢¡ÖÇß¤·¤½ÎäÌÍ(¥ì¥®¥å¥é¡¼)¡×(ÄÌ¾ï²Á³Ê880±ß)¤Ï¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê539±ß¤È¤Ê¤ë¡£
ÆÃÊÌ²Á³Ê539±ß Á´3ÉÊ
