新作アニメーション『サイボーグ009 ネメシス』ティザーPV解禁！石ノ森章太郎が作詞を担当した主題歌「誰がために」を杏子が歌唱！

石ノ森章太郎がライフワークとして描き続けた代表作「サイボーグ009」。この度、石ノ森章太郎の誕生日である1月25日を記念し、新作アニメーション「サイボーグ009 ネメシス」の続報が発表された。

まず主題歌情報が解禁！主題歌は石ノ森章太郎が作詞した「誰がために」に決定した。1979年放送TVアニメ『サイボーグ009』の主題歌としても知られるこの歌には、石ノ森章太郎自身が綴ったサイボーグ戦士たちの宿命、哀しみ、そして決意が込められている。本作では、BARBEE BOYSとしても活躍するロックシンガー・杏子の歌唱でそのメッセージをお届けする。

あわせて本作のティザーPVも公開。主題歌「誰がために」の一部音源とともに、サイボーグ009／島村ジョーのビジュアルが初解禁となった。そのまなざしの先に新たな敵の気配を感じるティザーPVをぜひチェックしてほしい。

新作アニメーション「サイボーグ009 ネメシス」は2026年配信予定。詳細は今後順次発表予定となっている。

＜主題歌アーティスト・杏子コメント＞



この度、ワタクシ杏子が主題歌「誰がために」を歌わせていただきました。

「サイボーグ009」という作品は、私にとっても子どもの頃から馴染みの深い作品で、このような伝統ある作品シリーズに歌で携わらせていただけましたこと、大変光栄に思っております！

作品はもちろん、楽曲「誰がために」の世界観も大切にするため、緊張しながらの録音でしたが、佐藤洋介さんがアレンジをしてくれ、杏子なりの新しい「誰がために」に仕上がっていると思います。

ゼヒ作品と一緒に主題歌も楽しんでいただけましたら嬉しいです。

●作品情報

新作アニメーション

「サイボーグ009 ネメシス」

原作：石ノ森章太郎

製作：石森プロ

主題歌：杏子「誰がために」（オフィスオーガスタ）

2026年配信予定

＜主題歌アーティストプロフィール＞

杏子-Kyoko-1984年「暗闇でダンス」でBARBEE BOYSとしてデビュー。

1986年にリリースしたアルバム『3rd.BREAK』でブレイクし、1988年には真夏の東京ドーム公演で5万人の観客を熱狂させる。TMネットワーク、レベッカらとともにJ-ROCKの一時代を築いたが、1992年1月24日の渋谷公会堂公演を最後にBARBEE BOYSの活動にピリオド打つ。

1992年8月1日、「DISTANCIA 〜この胸の約束〜」をリリースし、ソロとして活動を開始。

音楽だけでなく、ラジオ番組のパーソナリティや映画、舞台等、幅広いジャンルで活躍。

ソロと併せてオフィスオーガスタ所属アーティストからなるスペシャルプロジェクト“福耳”としても活動。

2020年より、Superflyや木村拓哉など多くのアーティストを手掛けてきた多保孝一をプロデューサーに迎えて配信シングルのリリースを重ね、

2021年4月28日に約8年ぶりとなるフルアルバム「VIOLET」をリリース。

2022年ソロデビュー30周年記念配信Single「30minutes」をリリース。

2023年SNSでのCover弾き語り企画が好評を博し、現在も継続中。

2025年12月8日、KONTA、杏子、いまみちともたか、ENRIQUEの4名により、BARBEE BOYSの楽曲を再構築してお届けする「BARBEE BOYS ４PEACE」としての活動を発表。

