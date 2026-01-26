Aile The Shota、全国11都市を巡るツアー、オフィシャル最終先行開始
SKY-HIが主宰する｢BMSG｣からデビューし着実にキャリアを積み重ね、多方面から注目を集めている Aile The Shota。
2024年11月に発表された1st Album『REAL POP』で、”本質的で大衆的であること”というコンセプトを掲げ、Aile The Shotaらしい感性とクリエイティビティでJ-POPシーンに新たな風を吹き込んだ作品から約1年、『REAL POP』のスピリットをさらに進化させた第2章2nd Album『REAL POP 2』が、2026年2月18日（水）にデジタル&パッケージでリリースされるが、そんなアルバムを引っ提げて3月より開催される全国11都市を回るツアー『Aile The Shota Oneman Tour 2026 ”キセキセツ”』のチケットが6都市ですでに完売となっている。
昨年3月には東京ガーデンシアターにてまさしくREAL POPを体現するような圧巻のワンマンライブを成功させたAile The Shotaがこの1年間様々なフェスやイベントを経てさらにどんな磨きをかけているのか、期待が高まっていると言える。まだ入手可能な5都市についても枚数は残りわずかとなってきており、オフィシャル最終先行受付が開始されている。
＜リリース情報＞
Aile The Shota
｢開花宣言 （Prod. Shin Sakiura）｣
2026年1月28日（水）デジタルリリース
https://lnk.to/ats_kaikasengen
Aile The Shota
2nd Album『REAL POP 2』
2026年2月18日（水）発売
【数量限定盤】CD+Blu-ray （3DISC）
・品番：BMSG-0025 / JAN：4573621387257
・価格：￥13,000（税込み） / ￥11,819（税抜き）
・仕様：BOX + デジパック
・特典：直筆サイン入り特典 + フォトブック（ページ数未定）
=収録内容=
-CD-
01. 開花宣言 （Prod.Shin Sakiura）
02. SAKURA （Prod. Taka Perry）
03. ShyなBaby （Prod. Sam is Ohm）
04. ENOSHIMA ORANGE BLUE （Prod. Taka Perry）
05. 向日葵花火 （Prod. ☆Taku Takahashi）
06. レイドバック （Prod. Ryo LEFTY Miyata）
07. 月見想 （Prod. 蔦谷好位置）
08. Fantasize （Prod. Alenoise）
09.りんごじゅーす （Prod. HIRORON）
10.ハナユキ （Prod. UTA, LOAR）
11.キセキセツ （Prod. Taka Perry）
-Blu-ray DISC 1-
・Aile The Shota Oneman Live ”REAL POP”
March 16. 2025 @TOKYO GARDEN THEATER
-Blu-ray DISC 2-
・”2025” 〜Making of REAL POP 2〜
【通常盤】CD Only
・品番：BMSG-0026 / JAN：4573621387264
・価格：￥3,300（税込み） / ￥3,000（税抜き）
・仕様：紙ジャケ
・封入特典：応募抽選特典付きシリアルコード
＜収録内容＞
-CD-
※BMSG-0025と収録内容共通
ご予約・その他の詳細はこちら
https://bio.to/ATS_REALPOP2
＜ライブ情報＞
Aile The Shota Oneman Tour 2026 ”キセキセツ”
2026年03月20日（金・祝）※SOLD OUT
鹿児島 CAPARVO HALL
2026年03月21日（土）
福岡 DRUM LOGOS
2026年03月28日（土）※SOLD OUT
埼玉 HEAVENS ROCK熊谷 VJ-1
2026年04月04日（土）
新潟 新潟LOTS
2026年04月19日（日）※SOLD OUT
岡山 YEBISU YA PRO
2026年04月25日（土）※SOLD OUT
石川 金沢RED SUN
2026年04月29日（水・祝）※SOLD OUT
大阪 BIGCAT
2026年05月08日（金）
宮城 仙台Rensa
2026年05月09日（土）
北海道 札幌 PENNY LANE24
2026年05月23日（土）※SOLD OUT
愛知 THE BOTTOM LINE
2026年05月28日（木）※2F SOLD OUT
東京 Zepp DiverCity （TOKYO）
【チケット種別・料金】
スタンディング：\5,500（税込）
2階指定席：￥6,000（税込）※Zepp DiverCity（TOKYO）公演のみ
【チケット詳細】
▼オフィシャル最終先行受付
受付期間：1月26日（火）18:00〜2月8日（日） 23:59
https://eplus.jp/ailetheshota/
HP：https://ailetheshota.tokyo/
2024年11月に発表された1st Album『REAL POP』で、”本質的で大衆的であること”というコンセプトを掲げ、Aile The Shotaらしい感性とクリエイティビティでJ-POPシーンに新たな風を吹き込んだ作品から約1年、『REAL POP』のスピリットをさらに進化させた第2章2nd Album『REAL POP 2』が、2026年2月18日（水）にデジタル&パッケージでリリースされるが、そんなアルバムを引っ提げて3月より開催される全国11都市を回るツアー『Aile The Shota Oneman Tour 2026 ”キセキセツ”』のチケットが6都市ですでに完売となっている。
＜リリース情報＞
Aile The Shota
｢開花宣言 （Prod. Shin Sakiura）｣
2026年1月28日（水）デジタルリリース
https://lnk.to/ats_kaikasengen
Aile The Shota
2nd Album『REAL POP 2』
2026年2月18日（水）発売
【数量限定盤】CD+Blu-ray （3DISC）
・品番：BMSG-0025 / JAN：4573621387257
・価格：￥13,000（税込み） / ￥11,819（税抜き）
・仕様：BOX + デジパック
・特典：直筆サイン入り特典 + フォトブック（ページ数未定）
=収録内容=
-CD-
01. 開花宣言 （Prod.Shin Sakiura）
02. SAKURA （Prod. Taka Perry）
03. ShyなBaby （Prod. Sam is Ohm）
04. ENOSHIMA ORANGE BLUE （Prod. Taka Perry）
05. 向日葵花火 （Prod. ☆Taku Takahashi）
06. レイドバック （Prod. Ryo LEFTY Miyata）
07. 月見想 （Prod. 蔦谷好位置）
08. Fantasize （Prod. Alenoise）
09.りんごじゅーす （Prod. HIRORON）
10.ハナユキ （Prod. UTA, LOAR）
11.キセキセツ （Prod. Taka Perry）
-Blu-ray DISC 1-
・Aile The Shota Oneman Live ”REAL POP”
March 16. 2025 @TOKYO GARDEN THEATER
-Blu-ray DISC 2-
・”2025” 〜Making of REAL POP 2〜
【通常盤】CD Only
・品番：BMSG-0026 / JAN：4573621387264
・価格：￥3,300（税込み） / ￥3,000（税抜き）
・仕様：紙ジャケ
・封入特典：応募抽選特典付きシリアルコード
＜収録内容＞
-CD-
※BMSG-0025と収録内容共通
ご予約・その他の詳細はこちら
https://bio.to/ATS_REALPOP2
＜ライブ情報＞
Aile The Shota Oneman Tour 2026 ”キセキセツ”
2026年03月20日（金・祝）※SOLD OUT
鹿児島 CAPARVO HALL
2026年03月21日（土）
福岡 DRUM LOGOS
2026年03月28日（土）※SOLD OUT
埼玉 HEAVENS ROCK熊谷 VJ-1
2026年04月04日（土）
新潟 新潟LOTS
2026年04月19日（日）※SOLD OUT
岡山 YEBISU YA PRO
2026年04月25日（土）※SOLD OUT
石川 金沢RED SUN
2026年04月29日（水・祝）※SOLD OUT
大阪 BIGCAT
2026年05月08日（金）
宮城 仙台Rensa
2026年05月09日（土）
北海道 札幌 PENNY LANE24
2026年05月23日（土）※SOLD OUT
愛知 THE BOTTOM LINE
2026年05月28日（木）※2F SOLD OUT
東京 Zepp DiverCity （TOKYO）
【チケット種別・料金】
スタンディング：\5,500（税込）
2階指定席：￥6,000（税込）※Zepp DiverCity（TOKYO）公演のみ
【チケット詳細】
▼オフィシャル最終先行受付
受付期間：1月26日（火）18:00〜2月8日（日） 23:59
https://eplus.jp/ailetheshota/
HP：https://ailetheshota.tokyo/