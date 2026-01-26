早期発見と適切な対応が重要。覚えておきたい訪問看護師のための虐待対応【訪問看護のアイデア帖】
訪問看護のコミュニケーション「在宅虐待が疑われたら」
訪問看護師として療養者の生活に深く関わる中で、残念ながら虐待の徴候に直面することがあります。特に在宅においては、介護者からの虐待は表面化しにくく、早期発見と適切な対応が非常に重要です。
虐待の種類
虐待は、身体的なものだけでなく、さまざまなタイプがあります。在宅で介護者から行われる虐待として、下の５種類が挙げられます。
身体的虐待
● 殴る、蹴る、つねる、たたくなどの暴力
● やけどを負わせる、骨折させるなどの行為
● 身体拘束（不適切な拘束具の使用、ベッド柵で囲むなど）
● 薬の不適切投与（過剰投与や必要な薬を与えないなど）
心理的虐待
● 暴言を吐く、侮辱する、脅す
● 無視する、人として扱わない
● 療養者の意見を頭ごなしに否定する
● 介護放棄をほのめかす
● 排泄の失敗を執拗に責める
介護放棄・ネグレクト
● 必要な介護（食事、入浴、排泄、着替えなど）を行わない
● 医療的ケア（服薬管理、褥瘡処置など）を怠る
● 不潔な環境で生活させる
● 安全を確保しない（施錠せず外出するなど）
● 必要な福祉サービスや医療機関の受診を拒否する
経済的虐待
● 年金や預貯金を勝手に使い込む
● 必要な生活費を与えない
● 高額な商品やサービスを無理やり契約させる
● 通帳や印鑑を取り上げる
性的虐待
● 療養者の意に反して、性的な行為を行う、あるいは性的な言動を繰り返す
● ポルノグラフィの視聴を強要する
虐待のサイン（療養者・介護者の様子）
虐待は、表に出にくい性質があるため、日頃の観察が重要です。下のようなサインに気付いたら、虐待を疑う必要があります。
療養者のサイン【身体的徴候】
● 原因不明のあざ、骨折、打撲、やけど、傷などがある
● 皮膚に古い傷や治りかけの傷が複数ある
● 栄養状態が悪い、脱水症状がある
● 不潔な状態が続いている（異臭、髪が絡まっているなど）
● 褥瘡が悪化している、または複数ある
● 特定の部位に頻繁な痛みや不調を訴える
● 表情が乏しい、うつろである
● おびえている様子がある、介護者を恐れている
● 急に感情的になる、攻撃的になる
● 特定の介護者がいる時に話さなくなる、萎縮する
● 睡眠障害がある、悪夢を見る
● 閉じこもりがちになる、外出を嫌がる
● 金銭に関する不安を訴える
介護者のサイン【行動・言動】
● 療養者の状態について説明を拒否する、一貫性がない
● 訪問看護師の訪問を嫌がる、時間制限を設ける
● 療養者に会わせようとしない、面会を妨害する
● 療養者に対して暴言を吐く、命令口調になる
● 介護負担が大きいことを過度に訴える、愚痴が多い
● 介護に対して無関心である、放置する傾向がある
● 経済的に困窮していることを示唆する
● 家の中が極端に不潔である、ゴミが散乱している
● 適切な介護環境が整っていない（ベッドや車椅子の不足など）
● 生活用品が不足している（衣類、食事など）
虐待への対応フロー
虐待が疑われる、あるいは虐待を発見した場合は、迅速かつ慎重な対応が必要です。
情報収集と記録
具体的な状況、日時、場所、関わった人物、療養者の発言などを詳細に記録します。客観的な事実に基づいて、見聞きしたことをありのままに記録することが重要です。写真や動画などの証拠があれば記録に残します（ただし、プライバシーに配慮し、適切な方法で行います）。単独で判断せず、複数の視点から情報を集めるよう心がけます。
緊急性の判断
療養者の生命や身体に危険が迫っている場合は、最優先で安全確保を行います。必要に応じて、警察や救急車を要請することも視野に入れます。
事業所内での報告・相談
速やかに事業所の管理者や上司に報告し、状況を共有します。1人で抱え込まず、チームとして対応方針を検討します。
関係機関との連携
虐待が疑われる場合は、以下の機関に連絡し、相談・通報を行います。連絡する際は、守秘義務に配慮しつつ、必要最小限の情報を共有します。匿名での通報も可能です。通報者の情報が療養者に伝わることはありません。【市町村の高齢者虐待対応窓口（地域包括支援センターなど）】
高齢者虐待防止法の根拠となる最も重要な窓口です。介護保険を利用している場合は、まずここに連絡します
状況によっては、生活保護など他の福祉制度の活用も視野に入れます
生命の危険がある場合や、明らかな犯罪行為が認められる場合に通報します
DV も高齢者虐待の一形態として考慮されることがありますかかりつけ医、ケアマネジャー
療養者の状況を最も把握している可能性があり、連携して対応を進めます
ケアプランの見直し
ケアマネジャーと連携し、療養者の安全を確保するためのケアプランの見直しを検討します。サービス内容の変更、緊急ショートステイの活用、施設入所の検討など、さまざまな選択肢を視野に入れます。
継続的な支援と見守り
虐待が解決された後も、継続的な見守りや支援が必要です。介護者の心理的負担や生活状況にも配慮し、必要に応じて介護者支援を検討します。
関係職種との連携の重要性
虐待への対応は、訪問看護師1人で解決できるものではありません。多職種連携が不可欠です。
ケアマネジャー
ケアプランの作成・見直し、多職種間の連携の中心となります。情報共有を密に行い、共同で対応策を検討します。
地域包括支援センター
高齢者虐待防止法の専門機関であり、総合的な支援を行います。相談窓口として積極的に活用しましょう。
医師
療養者の健康状態の評価、診断書の作成、医療的介入の必要性の判断などを行います。
社会福祉士・精神保健福祉士
経済的支援、心理的支援、権利擁護など、専門的な視点からのアドバイスやサポートを提供します。
警察
緊急性が高い場合や犯罪行為が疑われる場合に連携します。
弁護士
法的な問題が生じた場合や、療養者の権利擁護のために相談することがあります。
訪問看護師としての心構え
冷静かつ客観的に状況を把握する
感情的にならず、事実に基づいた判断を心がけます。
守秘義務と通報義務のバランス
療養者のプライバシー保護は重要ですが、生命の危険がある場合は通報義務が優先されます。
1 人で抱え込まない
虐待対応は精神的な負担が大きいため、事業所内で常に情報共有し、チームで支え合うことが大切です。
介護者の状況にも目を向ける
虐待の背景には、介護疲れ、経済的困窮、精神疾患など、介護者自身の困難があることも少なくありません。介護者支援の視点も持ち、必要に応じて専門機関につなぐことを検討します。
