早期発見と適切な対応が重要。覚えておきたい訪問看護師のための虐待対応【訪問看護のアイデア帖】

訪問看護のコミュニケーション「在宅虐待が疑われたら」

訪問看護師として療養者の生活に深く関わる中で、残念ながら虐待の徴候に直面することがあります。特に在宅においては、介護者からの虐待は表面化しにくく、早期発見と適切な対応が非常に重要です。

虐待の種類

虐待は、身体的なものだけでなく、さまざまなタイプがあります。在宅で介護者から行われる虐待として、下の５種類が挙げられます。

身体的虐待

● 殴る、蹴る、つねる、たたくなどの暴力

● やけどを負わせる、骨折させるなどの行為

● 身体拘束（不適切な拘束具の使用、ベッド柵で囲むなど）

● 薬の不適切投与（過剰投与や必要な薬を与えないなど）

心理的虐待

● 暴言を吐く、侮辱する、脅す

● 無視する、人として扱わない

● 療養者の意見を頭ごなしに否定する

● 介護放棄をほのめかす

● 排泄の失敗を執拗に責める

介護放棄・ネグレクト

● 必要な介護（食事、入浴、排泄、着替えなど）を行わない

● 医療的ケア（服薬管理、褥瘡処置など）を怠る

● 不潔な環境で生活させる

● 安全を確保しない（施錠せず外出するなど）

● 必要な福祉サービスや医療機関の受診を拒否する

経済的虐待

● 年金や預貯金を勝手に使い込む

● 必要な生活費を与えない

● 高額な商品やサービスを無理やり契約させる

● 通帳や印鑑を取り上げる

性的虐待

● 療養者の意に反して、性的な行為を行う、あるいは性的な言動を繰り返す

● ポルノグラフィの視聴を強要する

虐待のサイン（療養者・介護者の様子）

虐待は、表に出にくい性質があるため、日頃の観察が重要です。下のようなサインに気付いたら、虐待を疑う必要があります。

療養者のサイン

【身体的徴候】

● 原因不明のあざ、骨折、打撲、やけど、傷などがある

● 皮膚に古い傷や治りかけの傷が複数ある

● 栄養状態が悪い、脱水症状がある

● 不潔な状態が続いている（異臭、髪が絡まっているなど）

● 褥瘡が悪化している、または複数ある

● 特定の部位に頻繁な痛みや不調を訴える

【精神的・行動的徴候】

● 表情が乏しい、うつろである

● おびえている様子がある、介護者を恐れている

● 急に感情的になる、攻撃的になる

● 特定の介護者がいる時に話さなくなる、萎縮する

● 睡眠障害がある、悪夢を見る

● 閉じこもりがちになる、外出を嫌がる

● 金銭に関する不安を訴える

介護者のサイン

【行動・言動】

● 療養者の状態について説明を拒否する、一貫性がない

● 訪問看護師の訪問を嫌がる、時間制限を設ける

● 療養者に会わせようとしない、面会を妨害する

● 療養者に対して暴言を吐く、命令口調になる

● 介護負担が大きいことを過度に訴える、愚痴が多い

● 介護に対して無関心である、放置する傾向がある

● 経済的に困窮していることを示唆する

【環境】

● 家の中が極端に不潔である、ゴミが散乱している

● 適切な介護環境が整っていない（ベッドや車椅子の不足など）

● 生活用品が不足している（衣類、食事など）

虐待への対応フロー

虐待が疑われる、あるいは虐待を発見した場合は、迅速かつ慎重な対応が必要です。

情報収集と記録

具体的な状況、日時、場所、関わった人物、療養者の発言などを詳細に記録します。客観的な事実に基づいて、見聞きしたことをありのままに記録することが重要です。写真や動画などの証拠があれば記録に残します（ただし、プライバシーに配慮し、適切な方法で行います）。単独で判断せず、複数の視点から情報を集めるよう心がけます。

緊急性の判断

療養者の生命や身体に危険が迫っている場合は、最優先で安全確保を行います。必要に応じて、警察や救急車を要請することも視野に入れます。

事業所内での報告・相談

速やかに事業所の管理者や上司に報告し、状況を共有します。1人で抱え込まず、チームとして対応方針を検討します。

関係機関との連携

虐待が疑われる場合は、以下の機関に連絡し、相談・通報を行います。連絡する際は、守秘義務に配慮しつつ、必要最小限の情報を共有します。匿名での通報も可能です。通報者の情報が療養者に伝わることはありません。

【市町村の高齢者虐待対応窓口（地域包括支援センターなど）】

高齢者虐待防止法の根拠となる最も重要な窓口です。介護保険を利用している場合は、まずここに連絡します

【福祉事務所】 状況によっては、生活保護など他の福祉制度の活用も視野に入れます 【警察】 生命の危険がある場合や、明らかな犯罪行為が認められる場合に通報します

DV も高齢者虐待の一形態として考慮されることがあります

かかりつけ医、ケアマネジャー

療養者の状況を最も把握している可能性があり、連携して対応を進めます

ケアプランの見直し

ケアマネジャーと連携し、療養者の安全を確保するためのケアプランの見直しを検討します。サービス内容の変更、緊急ショートステイの活用、施設入所の検討など、さまざまな選択肢を視野に入れます。

継続的な支援と見守り

虐待が解決された後も、継続的な見守りや支援が必要です。介護者の心理的負担や生活状況にも配慮し、必要に応じて介護者支援を検討します。

関係職種との連携の重要性

虐待への対応は、訪問看護師1人で解決できるものではありません。多職種連携が不可欠です。

ケアマネジャー

ケアプランの作成・見直し、多職種間の連携の中心となります。情報共有を密に行い、共同で対応策を検討します。

地域包括支援センター

高齢者虐待防止法の専門機関であり、総合的な支援を行います。相談窓口として積極的に活用しましょう。

医師

療養者の健康状態の評価、診断書の作成、医療的介入の必要性の判断などを行います。

社会福祉士・精神保健福祉士

経済的支援、心理的支援、権利擁護など、専門的な視点からのアドバイスやサポートを提供します。

警察

緊急性が高い場合や犯罪行為が疑われる場合に連携します。

弁護士

法的な問題が生じた場合や、療養者の権利擁護のために相談することがあります。

訪問看護師としての心構え

冷静かつ客観的に状況を把握する

感情的にならず、事実に基づいた判断を心がけます。

守秘義務と通報義務のバランス

療養者のプライバシー保護は重要ですが、生命の危険がある場合は通報義務が優先されます。

1 人で抱え込まない

虐待対応は精神的な負担が大きいため、事業所内で常に情報共有し、チームで支え合うことが大切です。

介護者の状況にも目を向ける

虐待の背景には、介護疲れ、経済的困窮、精神疾患など、介護者自身の困難があることも少なくありません。介護者支援の視点も持ち、必要に応じて専門機関につなぐことを検討します。

