この週末、静岡県内も選挙に向けて慌ただしく。



静岡2区は自民・井林前衆院議員と前回選は比例復活した中道・鈴木前衆院議員の、前職同士が一騎打ちとなる見込みです。



6期目を目指す自民党の井林辰憲前衆院議員。25日は焼津市で行われた駅伝大会の会場に。



（自民･静岡2区 井林 辰憲 前衆院議員）

「素晴らしい大会になることをご祈念申し上げます」



（自民･静岡2区 井林 辰憲 前衆院議員）

「頑張って」





（大会に参加した人）「はーい」これまで経験のない真冬の総選挙には…。（自民･静岡2区 井林 辰憲 前衆院議員）「街頭演説をなるべくお昼にお願いするとか、支持いただける方々の体調にも配慮して選挙戦を戦っていく計画をいま選対で練っていただいています」党内に残る唯一の派閥「麻生派」の一員で、麻生副総裁からも激励を受けました。（自民･静岡2区 井林 辰憲 前衆院議員）「選挙で楽な戦いはないので、しっかりやってこいというお言葉をいただいた。今までやってきた以上の運動量を必ずやり切る。選挙が終わったら倒れてもいいという思いでやりきるという決意です」一方、前回選で井林氏に敗れて比例復活した、中道改革連合の鈴木岳幸前衆院議員。おととい1月24日は、藤枝市議の支援者が集まる会に参加していました。（中道･静岡2区 鈴木 岳幸 前衆院議員）「中道という新党の人間になりました。右寄りでも左寄りでもいろいろなイデオロギーに毒されずに、生活者目線で地域をよくするために、皆さまの思いをまっすぐに貫いていくという意味が中道であると私は考えております」高市総理が解散を表明する前。突如吹き荒れた解散風には…。（中道･静岡2区 鈴木 岳幸 前衆院議員）「ちょっと大変なことになってきたので、よろしくお願いします」急ピッチの準備。限られた時間で、“中道”の考えを広く伝えたいと意気込んでいます。（中道･静岡2区 鈴木 岳幸 前衆院議員）「一般庶民の暮らしが底上げできる政治…これを目指して訴えていきたい」静岡県内屈指の激戦区「静岡6区」。与野党の前職同士が毎回激しく競り合う選挙区では、この2人に参政党の新人が立ち向かう構図となる見込みです。前回選で比例復活となった自民党の勝俣孝明前衆院議員。先週1月23日金曜日の解散の後、その姿は熱海駅前に。（自民･静岡6区 勝俣 孝明 前衆院議員）「こうした時代の中で、将来への不安。まさに未来への不安を希望に変えていく。こういう政治をこれから行ってまいりたい」おととい1月24日は、伊豆の名産品を集めたイベントに参加。（自民･静岡6区 勝俣 孝明 前衆院議員）「20回は着ていますよ」前回選で渡辺氏とは、約4000票差。その差を埋めようと必死に活動してきました。（自民･静岡6区 勝俣 孝明 前衆院議員）「本当に短期決戦です。もう2週間ですので、できる限りの事をしっかりと行っていくしかないんですけど、それでも一人でも多くの方に政策や思いを伝えていける。そういった事をしっかりとやっていきたい」一方、新党「中道改革連合」で選挙に臨む渡辺 周 前衆院議員。小選挙区での議席の死守が、至上命題です。（中道･静岡6区 渡辺 周 前衆院議員）「生活実感ができるような政策をしていきたい。この生活者ファーストを引っ提げて、私たちは中道という政党で次の選挙で皆様方から審判をいただきます」ただ、突然の新党結成で、新しい名刺の準備が間に合わず…。（中道･静岡6区 渡辺 周 前衆院議員）「もうあれですよ…見えない『中遠』になっちゃう…」立憲民主党時代の名刺に手書きで新しい党名を書いて、渡していました。（中道･静岡6区 渡辺 周 前衆院議員）「やはり民主のイメージが強かったので。民主って名前が入らない。皆さんが民主と書かないように。できるだけ私も立憲とか言っちゃうんだけれども、中道という名前を意識して言って覚えてもらえるようにしています」参政党からは、人材紹介会社経営の輦止(くるまど)保教氏が、25日、出馬会見を開きました。（参政･静岡6区 輦止 保教 氏）「私は積極財政を一番訴えていきたいと思います。積極財政により教育や経済、いろいろなことが解決できると思っています」また、奨学金制度の改善へ、給付型の奨学金を増やすことなど訴えたいといいます。（参政･静岡6区 輦止 保教 氏）「奨学金の借金を背負って社会に出ていくというこの現実を変えたいと思っています」各陣営が慌ただしく動いたこの週末。衆院選はあす公示を迎え、選挙戦に突入します。