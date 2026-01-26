オリックス・宮城大弥投手（２４）が、ドジャース・山本由伸投手（２７）との“共闘”を心待ちにした。２６日、２大会連続でのワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）日本代表入りが発表されたエース左腕。「すごくいいチャンスをもらえた。いろんなプレッシャーもあると思うけど、日本のために貢献できたら」と力を込めた。

世界一に輝いた２３年の前回大会に続き、３学年上の山本とともに選出。「すごくそのあたりは楽しみ。またいろんなあおりが来ると思うので、準備したい（笑）」と独特な表現で、背番号１８を受け継いだ先輩と再びチームメートとなる喜びを表現した。２３年は３月１１日の１次ラウンド・チェコ戦（東京Ｄ）で３番手として初登板し、５回１失点でセーブを記録。球数制限のある国際大会にて、第２先発としての計算も立つ左腕の存在は貴重で、宮城自身も「選ばれることでさえ光栄。どこでも行けと言われたら行ける準備を」とフル回転を約束した。

菊池（エンゼルス）、松井（パドレス）のメジャー組が名を連ねる“左枠”に、チームメートと曽谷とともに堂々の仲間入り。「選ばれる選手全員がそう思っている。新しいメンバーに負けないように、みんなで必死に取りにいけたら」と連覇だけを見据え、左腕を振る覚悟だ。