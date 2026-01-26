TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

1月27日の関東の天気を山形純菜キャスター、坂口愛美気象予報士がお伝えします。

・記録的少雨 関東も影響大
・保湿、加湿器、水分補給徹底を！
・今週も「乾燥・寒さ」の一週間