ファミマで「ピエール マルコリーニ」監修商品7種が1月27日登場スイーツやアイスなど、バレンタインシーズンにぴったり。

ベルギー王室御用達のショコラティエとして知られる「ピエール マルコリーニ」監修の商品が、2026年1月27日から全国のファミリーマートで順次発売されます。

スイーツだけでなく、パンやアイスまで幅広くそろい、ショコラの奥深い味わいを気軽に体験できるラインアップになっています。

「ピエール マルコリーニ」監修商品がファミマで買えるなんて...！

●とろけるキャラメルショコラシュー

ほろ苦いキャラメルソースと濃厚なショコラクリームを組み合わせた逸品。表面はサクッとした食感のクッキー生地と、なめらかなショコラクリームのコントラストが楽しめます。

価格は268円。

●ショコラと洋梨のクレープ

焦がしバターが香るクレープ生地に、濃厚ショコラクリームと洋梨を閉じ込めた、味のバランスにこだわった一品。洋梨のフルーティーな香りがショコラの深いコクを引き立て、後味まで上品に仕上がっています。

価格は298円。

●2層のショコラバウムクーヘン チョコ＆プレーン

ショコラ生地と発酵バターの香るプレーン生地を2層で楽しめるバウムクーヘン。さらにチョコレートでコーティングされていて、見た目にも贅沢感があります。しっとりとした食感とショコラのコクが口の中に広がり、幅広い世代に好まれる味わいです。

価格は258円。

●バニラ香るレモンフィナンシェ

瀬戸内レモンのさわやかな酸味とバニラの豊かな香りを感じられるフィナンシェ。フランス産発酵バターを使用した深みのある風味と、丁寧に焼き上げられた生地の香ばしさが特徴です。

価格は258円。

●ヘーゼルナッツのショコラメロンパン

ココア入りヘーゼルナッツ風味のビスケット生地に、ヘーゼルナッツホイップとヘーゼルナッツチョコクリームをサンドしたメロンパン。香ばしいナッツの風味とショコラの濃厚さが合わさった、満足度の高い仕上がりです。

朝食や軽めのおやつとしても楽しめます。

価格は198円。沖縄県では仕様と価格が異なります。

●ショコラデニッシュラズベリー

ラズベリー風味のココア入りケーキ生地と甘酸っぱいラズベリージャムを絞り焼き上げたショコラ風味のデニッシュに、コクのあるチョコクリームをサンド。ラズベリーの酸味とショコラクリームのまろやかさがバランス良く合わさった華やかな味わいです。

価格は198円。沖縄県では仕様と価格が異なります。

●ショコラアイスバー

濃厚なショコラの風味と香ばしいナッツの食感が特徴のアイスバー。満足感のある味わいは、ご褒美タイムにぴったりです。

価格は298円。

今回、編集部では発売を目前に控え、一足先に「とろけるキャラメルショコラシュー」と「ショコラと洋梨のクレープ」を試食。

「とろけるキャラメルショコラシュー」は、軽やかな食感のシュー生地に濃厚なショコラクリームとキャラメルソースがマッチ。満足感のあるスイーツでした。

一方の「ショコラと洋梨のクレープ」は、バニラ風味の洋梨とショコラクリームの組み合わせでコンビニスイーツとしては珍しく感じました。また、ガナッシュクリームとショコラクリームといった2つのクリームで高級感もあり、贅沢なスイーツタイムが楽しめますよ。

「ピエール マルコリーニ」監修商品は、いずれの商品も数量限定です。

※価格はすべて税込みです。

