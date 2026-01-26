【紀ノ国屋】1月26日発売の猫モチーフグッズ、猫好きはメロメロかもプレゼントキャンペーンも開催中。

紀ノ国屋は、猫モチーフの「保冷巾着」と「コンパクトバッグ」を、店舗では2026年1月28日から、公式オンラインストアでは1月26日20時から販売します。

可愛すぎる猫モチーフグッズ

2月22日の「猫の日」に向けて、猫好きの心を虜にする、猫グッズが販売されます。

まんまるの愛らしいフォルムの保冷巾着には新色が仲間入りし、黒猫・白猫・ハチワレ・三毛猫の4種類がラインアップ。また、猫顔のポケットに本体を収納して持ち運べるコンパクトバッグは、クロ・茶トラ・エキゾチックの3種類が登場します。

全種類揃えたくなる可愛いデザインが勢ぞろいしています。

さらに、公式オンラインストアでは「いちごとねこ・コンパクトミラー」が当たるプレゼントキャンペーンを、2月15日まで開催中。

猫の顔が刺繍されたキュートな「保冷巾着」

まんまる目の猫の顔が刺繍された保冷巾着。柔らかく滑らかな生地は思わず手に取ってなでたくなります。自分用としてはもちろん、中にプレゼントを入れれば、猫好きへの贈り物としてもぴったり。

裏面には、紀ノ国屋のロゴが刺繍されています。猫のデザインに合わせて刺繍のカラーを変えているので、それぞれの個性が引き立ちます。

カラー展開は以下の通りです。

・保冷巾着 黒猫

・保冷巾着 白猫（公式オンラインストア限定）

・保冷巾着 ハチワレ

・保冷巾着 三毛猫

価格は各2499円。「保冷巾着」のサイズは、縦約19cm×横約28cm×マチ約12cmです。

また、「保冷巾着 白猫」は公式オンラインストア限定です。

販売店舗は以下の通り。

大丸東京店、グランスタ丸の内店、エキュート上野店、ルミネ新宿店、渋谷スクランブルスクエア店、エキュート立川店、CIAL横浜店、ジェイアール京都伊勢丹店、神戸さんちか店、岩田屋本店、ほか紀ノ国屋各店

本体を収納すれば猫顔に変身する「コンパクトバッグ」

さりげなくあしらわれた猫の足跡の可愛らしさが魅力のコンパクトバッグです。

中央の猫顔ポケットに本体を収納すれば愛くるしい猫の顔に。ふにっとした触り心地の耳がチャームポイントです。

バッグの裏には、紀ノ国屋のロゴとその周りを歩く肉球の足跡が。細かいところまで猫にこだわったデザインが、猫好きの心をくすぐります。

カラー展開は以下の通りです。

・コンパクトバッグ クロ

・コンパクトバッグ 茶トラ

・コンパクトバッグ エキゾチック

価格は各2200円。「コンパクトバッグ」のサイズは、縦約31.5cm×横約47cm×マチ約29cmです。

販売店舗は以下の通り。

インターナショナル（青山店）、等々力店、鎌倉店、国立店、吉祥寺店、草加ヴァリエ店、SOCOLA 用賀店、シャポー船橋店、流山おおたかの森S・C FLAPS店、光が丘IMA店、CIAL横浜店、シャポー市川店、ラスカ平塚店、アトレ吉祥寺店、西荻窪駅店、ビーンズ阿佐ヶ谷店、アトレヴィ三鷹店、エキュート上野店、神戸さんちか店、ニッケコルトンプラザ店、広島三越店、エチカ表参道店、グランスタ丸の内店、グランスタ店（八重洲北口改札内）、日本橋高島屋S.C.店、恵比寿駅店、ルミネ新宿店、EQUiA北千住店、羽田空港店、エキュート立川店、武蔵小杉駅店、仙台三越店、岩田屋本店、岡山天満屋店、大丸東京店、ジェイアール京都伊勢丹店、新宿高島屋店、東武池袋店、渋谷スクランブルスクエア店

物流状況や天候によって店舗での販売が遅れる場合があります。販売状況は直接店舗へ問い合わせてください。

公式オンラインストアでプレゼントキャンペーン開催

紀ノ国屋「いちごとねこ」商品の発売を記念して、「いちごとねこ・コンパクトミラー」が合計45人に当たるプレゼントキャンペーンを1月7日から2月15日まで開催しています。

期間中に公式オンラインストアで対象商品を購入するか、紀ノ国屋公式Xアカウントをフォロー＆リポストすることで、応募できます。

キャンペーンの詳細や応募規約は、公式サイトで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部