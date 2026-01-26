2026年1月25日、ヒカキンが自身のYouTubeチャンネルを更新。結婚式の裏側について語った。

参考：【写真】2メートルの花ボールやスモークも登場……ヒカキンとツマキンの結婚式の様子

ヒカキンは2024年の1月に結婚。その後第一子を授かり、一児の父でもある。妻の“ツマキン”は、結婚式について多忙なヒカキンを配慮し「無理しなくていいから」と伝えていたようだ。ヒカキン自身も結婚式にかかる費用などを娘や家庭のために使った方がいいのでは、と悩んでいたようだ。だが、妻の晴れやかな姿を「写真だけでも残したい」と思うようになり、話し合いの結果、身内だけの結婚式を行ったという。

改めて結婚式についてヒカキンは「マジでやってよかった」と断言。結婚式では手紙を読んだり、自身が生まれた体重と同じ重さのぬいぐるみを渡したりと、親への感謝を伝える内容となっていた。当時の親の表情は「別格だった」と振り返り、結婚式は「1番の親孝行」とコメントをした。

最後は挙式の様子について写真で紹介し、2メートルの花ボールやスモークを使ったウェディングフォトを披露。ヒカキンらしい豪華な仕上がりになりつつも、幸せな2人の様子を紹介した。

今回の動画に視聴者からは「幸せのお裾分け」「素敵」「泣けてくるし嬉しい」といった声が集まった。

（文＝向原康太）