日本各地で寒波と大雪の影響がみられた週末、アメリカも歴史的寒波に襲われた。北東端のメイン州から南端のテキサス州まで、じつに37州もの広い範囲で暴風雪警報や極寒警報などが発令され、日曜日には24州で緊急事態宣言も出されたのだ。多くの地域で、住民に不要不急の外出を控えるよう勧告もなされた。

土曜日からは停電のため、全米各地の映画館が営業停止を余儀なくされ、400館以上が休業。全米最大の映画館チェーン・AMC Theatresも59館で営業を見合わせ、その他のシネコンも天候のため休業や営業縮小の対応を取っている。

こうした影響ゆえ、1月23日～25日の北米映画市場の週末興行収入は累計およそ6000万ドル。今年に入ってから最低の水準で、前年の成績をはじめて下回った（前年比マイナス9%）。もっとも、これは手の打ちようがない不測の事態だ。

週末ランキングの第1位は、クリス・プラット主演『MERCY／マーシー AI裁判』。5週連続No.1だった『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』から首位の座を奪った。3日間の興行収入は1110万ドルで、事前の予測値1200万ドルをやや下回ったものの、大雪の影響を考慮すると下げ幅は小さい。

本作は近未来を舞台に、プラット演じる刑事レイヴンが、妻殺害の容疑で“AI裁判”にかけられるサスペンススリラー。冤罪を晴らすため、レイヴンは世界中のデータベースから証拠を集め、90分以内に無実を証明しなければならない。監督は『search／サーチ』（2018年）のプロデューサーであるティムール・ベクマンベトフ。

『MERCY／マーシー』の初動成績はまずまずだ。意外にもプラットにとって、オリジナル脚本の主演映画が劇場公開されるのは今回が初めて。ジェラルド・バトラー主演『Greenland 2: Migration（原題）』を上回り、マーク・ウォールバーグ主演『フライト・リスク』（2025年）と同等の滑り出しとなった。

海外80市場（ソニー・ピクチャーズ配給）では興行収入1160万ドルで、全世界興行収入は2270万ドル。確かに劇場興行としては渋めの数字だが、ポイントはこの映画がAmazon作品であること。劇場上映はPrime Videoのプロモーションという位置づけで、広報・宣伝費などを回収できれば特段大きな問題はないといわれる。

批評家と観客の評価はまっぷたつに分かれており、Rotten Tomatoesでは批評家スコア21%に対し、観客スコアは82%。映画館の出口調査に基づくCinemaScoreは「B-」評価となった。日本の映画ファンから熱い支持を受けているところも興味深い。

今週もうひとつの新作は、傑作ホラーゲーム『サイレントヒル2』を実写映画化した『Return to Silent Hill（原題）』。北米2000館で週末興行収入は325万ドル、週末ランキングでは第7位発進という相当厳しいスタートとなった。

映画版『サイレントヒル』シリーズは今回で3作目だが、オープニング興行収入は前2作を大きく下回った。監督には第1作『サイレントヒル』（2006年）のクリストフ・ガンズが復帰したものの、映画としての評価も低く、Rotten Tomatoesでは批評家スコア16%・観客スコア30%という惨憺たる結果となっている。

製作費は350万ドルという低予算。配給・製作のCineverseを率いるクリス・マクガークCEOは、プロジェクトとしての収益性の高さと、ゲームファンからの高い注目度に触れて、今後も配信などで優れた成果を出せるとアピールした。また、週末の悪天候が興行に影響を与えたとして、次の週末にも期待を込めている。日本公開は未定。

そのほか今週は、ディズニー映画『ズートピア2』が公開9週目にして第3位を堅持し、北米興収は4億ドルの大台を突破。シドニー・スウィーニー主演『The Housemaid（原題）』も前週に続き第4位をキープし、北米興収1億1545万ドル、世界興収2億9490万ドルを記録した。

辛酸を嘗めたのは公開2週目の『28年後... 白骨の神殿』だ。期待を下回る初動に続き、この週末は興行収入360万ドルで第5位に急落。前週比マイナス71.2%という下落率は、もはやシリーズの熱心なファンが観客の中心であったこと、口コミでうまく評判が広がっていないことを示している。世界興収は4610万ドル。

アワードシーズンに屈指の存在感を放つのが、ティモシー・シャラメ主演＆A24製作『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』である。1月22日に第98回アカデミー賞候補が発表されるや、作品賞・監督賞（ジョシュ・サフディ）・主演男優賞など9部門にノミネートされた。とりわけシャラメの初受賞に対する期待は大きい。

賞レースや口コミ効果の影響も大きいのだろう、本作は今週も第6位にランクイン。週末興収354万ドルで、前週比マイナス36.2%という堅調ぶりだ。公開6週目ながら、今週の下落率は『ズートピア2』よりも低く、トップ10では最良の数字となっている。日本公開は3月13日。

また第8位には、同じくアカデミー賞の有力候補である『ハムネット』が返り咲いた。作品賞、監督賞（クロエ・ジャオ）、主演女優賞（ジェシー・バックリー）ほか8部門にノミネートされたこのタイミングで、配給のFocus Featuresは過去最多の1996館に上映規模を拡大。オスカー像獲得のため、製作陣は大々的なキャンペーンを仕掛けている。

■北米映画興行ランキング（1月23日～1月25日）1. 『MERCY／マーシー AI裁判』（初登場）1110万ドル／3468館／累計1110万ドル／1週／Amazon・MGM

2.『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（↓前週1位）700万ドル（-51.7%）／3150館（-150館）／累計3億7849万ドル／6週／20世紀スタジオ

3.『ズートピア2』（→前週3位）570万ドル（-37.8%）／2930館（-170館）／累計4億142万ドル／9週／ディズニー

4.『The Housemaid（原題）』（→前週4位）420万ドル（-50.8%）／3007館（-94館）／累計1億1545万ドル／6週／ライオンズゲート

5.『28年後... 白骨の神殿』（↓前週2位）360万ドル（-71.2%）／3506館／累計2075万ドル／2週／ソニー

6.『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』（↓前週5位）354万ドル（-36.2%）／2021館（-6館）／累計8629万ドル／6週／A24

7.『Return to Silent Hill（原題）』（初登場）325万ドル／2000館／累計325万ドル／1週／Iconic Events Releasing

8.『ハムネット』（↑前週16位）200万ドル（+48%）／1996館（+1278館）／累計1762万ドル／9週／Focus Features

9.『ロード・オブ・ザ・リング』公開25周年記念上映（↓前週7位）200万ドル（-44.1%）／843館（-831館）／累計594万ドル／2週／Fathom Events

10.『おさるのベン』（↓前週6位）164万ドル（-67.4%）／2145館（-819館）／累計2350万ドル／3週／パラマウント

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2026年1月26日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

