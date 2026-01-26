アイシンウイングスは入替戦出場が確定

　Wリーグは1月24日から25日にかけて、『大樹生命 Wリーグ 2025－26』のWリーグプレミア第12週を開催。対戦結果と勝率により、最下位が確定した東京羽田ヴィッキーズのWリーグフューチャーへの自動降格と、7位が確定したアイシンウィングスの入替戦出場決定を発表した。


　東京羽田は24日に富士通レッドウェーブと対戦し、61－78で敗戦。レギュラーシーズンの対戦成績を2勝21敗とし最下位となる8位が確定し、Wリーグフューチャーへの自動降格が決定した。


　アイシンは1月25日のトヨタ自動車アンテロープス戦で45－71と大敗を喫し、7勝17敗で7位が確定。3月20日から行われるWリーグフューチャーの2位のクラブとの、2戦先勝方式の『Wリーグ ディビジョン入替戦 2025－26』に出場することが決定した。Wリーグフューチャーは激しい順位争いが続いており、入替戦出場クラブは現在未確定。2月8日まで行われるWリーグフューチャーのレギュラーシーズンの結果で決定する。


■Wリーグプレミア順位

1位：20勝4敗　トヨタ自動車アンテロープス

2位：16勝8敗　デンソーアイリス

3位：16勝8敗　富士通レッドウェーブ

4位：13勝11敗　トヨタ紡織サンシャインラビッツ

5位：11勝13敗　ENEOSサンフラワーズ

6位：11勝13敗　シャンソン化粧品シャンソンVマジック

7位：7勝17敗　アイシンウイングス

8位：2勝22敗　東京羽田ヴィッキーズ


■Wリーグフューチャー順位

1位：18勝2敗　日立ハイテククーガーズ

2位：15勝5敗　山梨クィーンビーズ

3位：15勝7敗　プレステージ・インターナショナルアランマーレ

4位：13勝7敗　三菱電機コアラーズ

5位：6勝14敗　SMBC TOKYO SOLUA

6位：5勝17敗　姫路イーグレッツ

7位：0勝20敗　新潟アルビレックスBBラビッツ


※順位は2026年1月25日終了時点のもの



【動画】入替戦出場が確定したアイシン…12月28日富士通戦ハイライト映像